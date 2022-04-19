بيتسو موسيماني يتعرض لنقد لاذع بسبب تصويره خلال "توزيع شنط رمضان" (شاهد)

تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، نقدًا لاذعًا، بسبب نشر صور له أثناء توزيع بعض ”شنط رمضان“ على أهالي منطقة ”إسطبل عنتر“ بمحافظة القاهرة.

وشارك موسيماني في توزيع ”شنط رمضان“ على أهالي منطقة إسطبل عنتر، قبل سفر الفريق الأحمر للمغرب لخوض مباراة إياب ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص موسيماني على التقاط الصور مع أهالي المنطقة والأطفال الذين احتشدوا لالتقاط الصور التذكارية مع مدرب الأهلي.

وهاجمت عدد من الجماهير ورواد مواقع التواصل، المدير الفني للأهلي بعد أن اضطرت بعض سيدات المنطقة لتغطية وجوههن بالحجاب، لحيائهن وعدم رغبتهن في الظهور بهذا الشكل.

وسخر بعض الجماهير من موسيماني بسبب نشر هذه الصور، بينما هاجمت بعض صفحات السوشيال ميديا مدرب الأهلي مؤكدة أن أعمال الخير لا تفضح الفقراء.

من جهة أخرى أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق المتجهة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى مدينة كازابلانكا في الثامنة صباح اليوم، استعدادا للمباراة المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

وضمت قائمة الفريق كلا من: حراسة المرمي..محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد .

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات ومحمد مجدي‏“أفشة“ وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وبيرسي تاو .

خط الهجوم: صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.

وكانت مباراة الذهاب أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.