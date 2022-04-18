الأهلي يتهم خالد الغندور بإثارة الفتنة في شكوى رسمية

أعلن النادي الأهلي المصري تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق.

وحسب بيان الأهلي فإن الشكوى جاءت لما يقوم به الغندور من ”تدوينات“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد الأهلي، الذي سيتوجه إلى المغرب، صباح الثلاثاء، لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الجمعة المقبل.

الأهلي يطالب "كاف" بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/HNYVqp4R8Q pic.twitter.com/xqFvjDSgF4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وأضاف الأهلي أنه طالب في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله ”لإثارة الفتنة“ بين الجماهير المصرية والمغربية، وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

وأشار الأهلي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

رد خالد الغندور

من جهته قال خالد الغندور إنه فوجئ من بيان الأهلي، وأوضح أنه صديق لجميع لاعبي الأهلي، وآخرين في مجلس إدارة النادي، وأنها لا توجد لديك مشاكل مع النادي الأهلي، وأن كلامه كان مجرد حديث في الكرة.

ووفقا للغندور فإن أحد مقاطع الفيديو التي تواجد فيها قد يكون فُهم بطريقة خاطئة، وقدم اعتذارا لمن فهم كلامه بشكل خاطئ، وقال إنه لا يريد أن يفكر أحد في أنه يثير الفتن، وأكد أنه يقول كلامه بحسن نية.

وختم الغندور حديثه بأنه يتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وجميع الفرق المصرية، وأكد أنه سيقلل حديثه في المرات القادمة.

وفاز الأهلي 2/1 على الرجاء البيضاوي، يوم السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجارحي: تحريض جماهير الرجاء على الأهلي "جريمة" https://t.co/eM5KNFI0F9 pic.twitter.com/Vo3L6xGqLh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وفي مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2/1، احتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي، سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست قدم المدافع، ولكن حكم تقنية الـ“VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وقال الرجاء البيضاوي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي.

وقال الرجاء في بيانه، إن العالم بأكمله شاهد ”فضيحة تحكيمية“ خدشت سمعة التحكيم الأفريقي، وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، ومصالح فريق الرجاء.