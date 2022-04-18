كلوب يتحدث عن أزمة محمد صلاح التهديفية

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن ما يمر به هداف الفريق محمد صلاح من غياب عن تسجيل الأهداف أمر طبيعي، قياسيا بالظروف الحالية، لكنه يعتقد أن الأمر مجرد وقت فقط وسيعود الدولي المصري لسابق عهده.

وواصل صلاح صيامه عن الأهداف للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات، وذلك خلال فوز ليفربول 3-2 على مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

لكن كلوب قال في مؤتمر صحفي قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة قمة مؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ”إنها فترة طبيعية تماما يمر بها صلاح. تحدثنا عن جميع الأعباء الجسدية التي واجهها في الأشهر القليلة الماضية.

”لذلك، هذا طبيعي تمامًا. لقد أعجبني ما قدمه أمام مانشستر سيتي، لقد لعب مباراة كرة قدم جيدة حقًا. إنها مسألة وقت فقط ليعود لهز الشباك. إنه سيئ الحظ في هذه اللحظات الصغيرة. نعلم جميعًا أنه إذا لم يكن لديك حظ كمهاجم فأنت لن تحاول حتى. لقد كان قريبًا من التسجيل بضع مرات وستأتي اللحظة بالتأكيد. أنا سعيد حقًا بالأداء الذي قدمه قبل أيام قليلة“.

ولم يهز صلاح البالغ عمره 29 عاما الشباك منذ 36 يوما، حيث ابتعد عن التسجيل منذ 12 مارس/ آذار الماضي حينما أحرز هدفا من ركلة جزاء في فوز ليفربول 2-صفر على مضيفه برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه رغم ذلك لم يمر بأطول فترة صيام عن إحراز الأهداف خلال مسيرته مع النادي، التي بدأت في يونيز/ حزيران 2017.

ولم يتمكن صلاح من التسجيل لمدة 50 يوما خلال موسم 2018 -2019 خلال الفترة من العاشر من فبراير/شباط 2019 حتى 31 مارس/ آذار من نفس العام، حيث خاض خلالها ست مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا حينها.

وعن ما إذا كان ”يفعل أي شيء بشكل مختلف“ مع صلاح في هذا الصدد قال المدير الفني الألماني: ”لا ليس بالفعل كذلك. أراه في التدريبات أكثر مما أراه في المباريات، ونلعب كل ثلاثة أيام. ألقي نظرة عليه وعلي أن أتخذ قرارًا إذا كانت هناك حاجة للحديث أم لا.

”لقد أجرينا الكثير من المحادثات على مدار الوقت الذي عملنا فيه الآن معًا ولكن في هذه اللحظة بالذات ليست هناك حاجة لذلك. نحن نتحدث، ولكن ليس عن الموقف الذي تتخذه. لا، نحن نتحدث عن الأشياء العادية: ما عليه فعله في المباراة، ما هي خطة المباراة وكل هذه الأشياء، حيث نحاول فتح ثغرات في دفاع الخصم. لكن هذا يحدث بشكل فردي مع جميع اللاعبين“.

ومنذ فشل منتخب مصر في الصعود لكأس العالم 2022 في قطر أمام السنغال، لم يحرز صلاح أي هدف خلال آخر خمس مباريات مع ليفربول في كافة المسابقات فيما سجل زميله السنغالي ساديو ماني أربعة أهداف في نفس العدد من المباريات.

ويتصدر صلاح، الذي لم يجدد عقده بعد مع ليفربول رغم نهايته بنهاية الموسم المقبل، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا يليه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 17 هدفا.