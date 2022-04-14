موسيماني يرد على تقارير رفضه عودة كهربا إلى النادي الأهلي

رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على تقارير رفضه لعودة مهاجمه محمود عبدالمنعم ”كهربا“ المعار إلى هاتاي سبور.

وكانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن موسيماني أبلغ إدارة النادي الأهلي برفضه القاطع لعودة كهربا إلى صفوف الفريق مرة أخرى بعد نهاية إعارته للفريق التركي.

وفور انتشار تلك التقارير كتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ قائلا: ”هذه الأنباء ليست صحيحة، أتمنى أن تكونوا عادلين معي ومع كهربا.. أرجوكم نحن في شهر مقدس“.

وكان كهربا خرج من حسابات موسيماني منذ بداية الموسم الجاري بعد الأزمات المستمرة له داخل صفوف القلعة الحمراء.

وانتقل كهربا إلى صفوف هاتاي سبور التركي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام بالقاهرة.