أكد أحقيته في الاستماع لما يدور في غرفة الـvar.. الأهلي المصري يطلب حكاما أجانب لمبارياته المحلية

أرسل النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم بجانب خطاب إلى رابطة الأندية بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

وحدد النادي الأهلي 5 مطالب على رأسها إسناد مباريات الأهلي، التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة، إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.

وطالب الأهلي بالإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة، بجانب دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

وطالب النادي الأهلي في خطابه بالحفاظ على هيبة الحكام المصريين، ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم، ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

وأكد الأهلي أحقيته في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

وجاء في خطاب الأهلي أيضًا أنه سبق وأرسل لاتحاد الكرة مكاتبات بتاريخ 18 و27 يناير 2021 بجانب 2 مارس و11 أبريل و4 مايو 2021، بخلاف خطاب سابق يوم 15 سبتمبر 2020 بخصوص الأخطاء التحكيمية بالرغم من تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وأكد الأهلي أن هذه الأخطاء تنسف مبدأ العدالة بين الأندية التي تتكبد خزائنها الملايين للإنفاق على الملاعب والبنية التحتية وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وتعاقدات اللاعبين، لتحقيق أهدافها الفنية والأدبية والتسويقية، وأن النادي طالب في خطاباته السابقة بضرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم، والعمل على تطويرها وفقًا للأسس العلمية مثلما فعلت العديد من الدول، خاصة أن الحكام يمثلون عنصرًا رئيسيًّا في منظومة كرة القدم.

وأضاف: ”رغم المخاطبات العديدة لم يتم اتخاذ أية خطوات فاعلة في هذا الشأن، وهو أمر يدعو لعدم الاطمئنان لنجاح المسابقات المحلية، لا سيما وأن ذات الأخطاء التحكيمية لا تزال تتكرر حتى الآن“.