ما حقيقة تراجع إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر؟

نفى مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن تراجع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن قيادة الفراعنة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعيين جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر لخلافة كارلوس كيروش، عقب فشل الفراعنة في التأهل لمونديال قطر 2022.

وسيقود جلال ناديه بيراميدز حتى نهاية مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية قبل استلام مهام عمله مدربا لمنتخب مصر.

ومن المنتظر أن يعلن إيهاب جلال عن جهازه المساعد خلال الفترة المقبلة.

وتلقى اتحاد الكرة المصري وجلال انتقادات حادة عقب تعيين لاعب الإسماعيلي المصري السابق مدربا للفراعنة، لخلافة كارلوس كيروش، ما خلق تكهنات خلال الساعات الماضية حول إمكانية تراجع جلال عن تدريب الفراعنة، وهو ما نفاه مصدر في اتحاد الكرة المصري لإرم نيوز.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

وقاد جلال بيراميدز نحو صدارة الدوري بشكل مؤقت هذا الموسم، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة أمام الأهلي والزمالك في مباراتين متتاليتين.

وستكون أول مهمة لجلال مع مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في يونيو حزيران. وتسحب قرعة التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.