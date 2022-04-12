ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع فاركو ويرتقي للصدارة

تعادل الزمالك مع نظيره فاركو سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة في افتتاح الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ورفع الزمالك بهذا التعادل رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري ”مؤقتًا“، كما ارتفع رصيد فاركو إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب بعد مباراة اتسمت بالعصبية.

وأهدر لاعبو الفريقين عددًا كبيرًا من الفرص دون تسجيل أي أهداف، في اللقاء الرسمي الأول الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الدوري، بعدما صعد ”فاركو“، للمرة الأولى في تاريخه، للمسابقة المحلية.

وأطلق طارق حامد تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبي فاركو، وتحولت إلى ركلة ركنية بعد ربع ساعة من البداية، وبعدها مباشرة تابع المدافع محمود علاء تمريرة عرضية من الركلة الركنية إلى خارج مرمى فاركو.

ولم يستغل أحمد شريف لاعب فاركو كرة ارتدت من دفاع الزمالك ليسدد كرة ضعيفة في يد الحارس محمد أبو جبل.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق توغل سيد عبد الله داخل منطقة جزاء فاركو، وسدد بقوة، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني أطلق ”شريف“ تسديدة أعلى العارضة بعدما استخلص الكرة من محمد عبد الغني مدافع الزماك.

ويواجه الزمالك في مباراته المقبلة نظيره الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل.