إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

اتفق أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش.

ورحل كيروش بشكل رسمي قبل يومين عن تدريب المنتخب المصري، بعد الفشل في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة ملف الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع كيروش، وتم الاستقرار على تعيين إيهاب جلال.

ولم يستقر اتحاد الكرة المصري على أسماء الجهاز المعاون للمدرب الجديد لمنتخب الفراعنة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن تولي إيهاب جلال مسؤولية قيادة الفراعنة بعد الاستقرار على أسماء الجهاز المعاون.

وتواصل عدد من أعضاء اتحاد الكرة مع إدارة نادي بيراميدز، للاستغناء عن خدماته خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي.

ودرب إيهاب جلال كلًا من أندية مصر المقاصة والإسماعيلي والزمالك، وأخيرًا بيراميدز.