بعد رحيل كيروش عن قيادة منتخب مصر.. حسن شحاتة يكشف موقفه من العودة للتدريب

علق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، على موقفه من إمكانية عودته لمجال التدريب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم شحاتة قد تردد خلال الساعات الماضية، بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن مهمته كمدرب للفراعنة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”من الوارد أن أعود للتدريب مرة أخرى، ولا توجد لدي أزمة“.

وأضاف: ”ولكن لا يريد أحد أن أعود لمجال التدريب مرة أخرى، يجب أن نبتعد عن المجاملات والنفاق من أجل تحقيق النجاح، وقلت كل واحد يحصل على دوره ولما يمسك يكون على قدر المسؤولية ولا يجامل ولو مشي دون نفاق ومجاملة ربنا سيكرمه“.

ويعد ”المعلم“ حسن شحاتة، من أبرز مدربي الفراعنة عبر التاريخ، حيث سبق أن قاد المنتخب المصري لتحقيق ثلاثية تاريخية لكأس الأمم الأفريقية، أعوام 2006، 2008، 2010.

مدرب محلي الأقرب لقيادة منتخب مصر

من جانبه، قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الباب مفتوح لإسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لمدرب محلي عقب الانفصال بالتراضي عن البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على ”فيسبوك“، إنه عقد اجتماعا مع كيروش، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتولى كيروش، مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، قيادة مصر في سبتمبر أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري.

وقاد كيروش مصر لقبل نهائي كأس العرب في قطر في نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.

وأضاف علام للصحفيين، يوم الأحد: ”من الوارد أن نسند المهمة لمدرب مصري، سيتم حسم ذلك مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد“.

وجاء تصريح علام ليثير التكهنات بشأن المدربين المرشحين لخلافة كيروش، حيث تم طرح أسماء إيهاب جلال مدرب بيراميدز الذي كان أحد ثلاثة مرشحين مع حسام البدري وحسام حسن قبل أن يتم الاستقرار على البدري الذي أقيل في سبتمبر الماضي ليحل بدلا منه كيروش.

ورغم إعلان علام بشأن إسناد المسؤولية لمدرب مصري فإن قلة المرشحين وعدم وجود خبرات تدريبية كبيرة مع المنتخبات قد يدفعان الاتحاد ليتجه للبحث عن مدرب أجنبي.

ويستعد المنتخب المصري لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق الشهر المقبل.

كما كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي، عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية: ”يوم الثلاثاء سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سواء كان مصريا أو أجنبيا، وذلك عقب اجتماع اتحاد كرة القدم“.