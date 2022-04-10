رسمياً.. منتخب مصر يقرر رحيل كارلوس كيروش وعدم تجديد تعاقده

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عدم تجديد تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً مطولاً اليوم الأحد لبحث مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 على يد السنغال.

وقال محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات صحفية عقب نهاية اجتماع مجلس الإدارة إنه تم الاتفاق على عم تجديد التعاقد مع كيروش.

وأوضح أن كيروش لم يعد مدرباً لمنتخب مصر بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وفيما يلي بيان اتحاد الكرة المصري:

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وتولى كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر خلفاً للمدرب حسام البدري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء.

وخاض منتخب مصر مع كيروش بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وحقق المركز الثالث في شهر ديسمبر الماضي.

وخاض الفراعنة أيضاً بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون واحتل المنتخب المصري المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح.

وتبخر حلم منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد خروجه على يد السنغال في التصفيات عقب فوزه في القاهرة بنتيجة 1-0 وخسارته بنفس النتيجة في السنغال ثم خسارته أيضاً بركلات الترجيح.

وسبق أن قاد كارلوس كيروش عدة منتخبات في مسيرته التدريبية على رأسها البرتغال وإيران والإمارات وجنوب أفريقيا.

وعمل كيروش مدرباً لريال مدريد الإسباني كما عاون السير أليكس فيرجسون لسنوات في مانشستر يونايتد الإنجليزي.