جيمي كاراجر أسطورة "الريدز": محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول

قال جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ”الريدز“ خلال الفترة المقبلة.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“ على هامش مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: ”ما زلت أعتقد أن محمد صلاح سيوقع عقدًا جديدًا.. ليفربول هو أفضل مكان له“.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الخامسة والنصف، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: ”صلاح أصبح نجما في ليفربول ويورغن كلوب يقدم أفضل ما لديه، ولا أعتقد أنه سيجد ذلك في أي مكان آخر“.

وواصل: ”لن تكون خطوة معقولة بالنسبة لمحمد صلاح أن يغادر قلعة آنفيلد“.

وقال كاراجر: “محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول أنه أسطورة للنادي ولا يوجد مكان مناسب له أكثر من ليفربول”، وفقًا لما ورد عن شبكة “سكاي سبورتس”.

وحول أسباب غياب صلاح عن التسجيل، قال كاراجر: “عدم تسجيل محمد صلاح للأهداف سببه حالته الذهنية والبدنية”.

