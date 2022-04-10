جيمي كاراجر أسطورة "الريدز": محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول

قال جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ”الريدز“ خلال الفترة المقبلة.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورتس“ على هامش مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: ”ما زلت أعتقد أن محمد صلاح سيوقع عقدًا جديدًا.. ليفربول هو أفضل مكان له“.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في الخامسة والنصف، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: ”صلاح أصبح نجما في ليفربول ويورغن كلوب يقدم أفضل ما لديه، ولا أعتقد أنه سيجد ذلك في أي مكان آخر“.

وواصل: ”لن تكون خطوة معقولة بالنسبة لمحمد صلاح أن يغادر قلعة آنفيلد“.

وقال كاراجر: “محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول أنه أسطورة للنادي ولا يوجد مكان مناسب له أكثر من ليفربول”، وفقًا لما ورد عن شبكة “سكاي سبورتس”.

وحول أسباب غياب صلاح عن التسجيل، قال كاراجر: “عدم تسجيل محمد صلاح للأهداف سببه حالته الذهنية والبدنية”.

Will Mo Salah leave Liverpool or sign a new contract at the club? 👀📝 Carragher, Keane & Richards have their say on Salah's contract situation. pic.twitter.com/U7xnAcm5DQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 10, 2022

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران عام 2023، ولا تزال المفاوضات جارية دون اتفاق على تمديد العقد حتى الآن.

وتتم المناقشة بين النادي ووكيل أعمال صلاح بشأن تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة مع إمكانية إضافة 12 شهرًا أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يجعله يلعب بشكل فعال أفضل السنوات المتبقية من مسيرته مع النادي الذي انضم إليه منذ ما يقرب من خمس سنوات.

ولا شك أن حقيقة أن صلاح مستعد للالتزام بمستقبله مع ليفربول سيدفع الجزء الأكبر من مدينة ليفربول للاحتفال، ويمنح سعي النادي للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة دفعة قوية في الوقت المناسب تماما.

ولطالما أكد صلاح أنه يستمتع بحياته في ليفربول، لكنه أراد أن يتم تقديره كواحد من أفضل اللاعبين في العالم براتب يتناسب معه. وهو الآن جاهز لقبول العرض الذي ظل مطروحًا على الطاولة لفترة طويلة من الوقت بعد تغيير رأيه.

ويحتل المصري محمد صلاح صدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصدارة هدافي البريميرليغ بشكل عام برصيد 20 هدفا، بينما يحتل الثلاثي كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ ورياض محرز صدارة هدافي السيتي برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الاتحاد“ لمتابعة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في قمة الجولة الـ32 من عمر الدوري الإنجليزي.