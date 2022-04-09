محمد أبو جبل: هذه حقيقة توقيعي للنصر السعودي.. وتفاصيل شجاري بالشارع مع الجماهير (فيديو)

تحدث محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، عن التقارير التي تحدثت عن اقترابه من الرحيل عن الفريق الأبيض والانضمام لنادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو جبل، في حوار تلفزيوني: ”سأكون متواجدا في الزمالك، والفترة الماضية حصل كلام كثيرا وخصوصا لما لاعب يكون في فترة انتقالات يحدث اجتهادات من الناس ويقولون مضى هنا أو هناك أو نزلت له صورة وهو يوقع ولكن أنا ملتزم مع الزمالك ولم أوقع لأي ناد آخر ومنتظر كلمة النادي لأخر يوم، والزمالك بيتي“.

وأضاف: ”حين طلب مني العودة للنادي عدت وقدمت تنازلات كثيرة، جاءتني عروض وأنا في سموحة تغاضيت عنها بسبب حبي للزمالك، المكان الذي خيره علي وصنع اسمي. أقسم بالله لم يحدث وأن طلبت مبلغا معينا لكي أجدد عقدي“.

وتابع: ”وقعت على بياض حين عدت في 2019. قالوا لي سنغير العقد لو أصبحت الحارس الأساسي، طلبت التقدير في هذا الأمر، وحين عدت للنادي قالوا لي أنت الحارس الثالث، تفوقت على نفسي وعلى الظروف المحيطة. لا أحب مقولة الحارس الأول، أنا حارس في نادي الزمالك“.

وعن الفيديو الشهير لشجاره في الشارع مع جماهير الزمالك عقب نهاية لقاء الوداد المغربي باستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا، أوضح أبوجبل: ”كنت حزينا بعد الهجوم علي، بعض الأشخاص هشموا سيارتي وسبوني بألفاظ سيئة. وجدت شخصا أمام سيارتي لا يريد التحرك، والناس كلها كانت تشيد بي بعد العودة من أمم أفريقيا وفجأة وجدت هجوما كبيرا“.

أبوجبل: جمهور الزمالك شتمني بأمي وكانوا هيكسرولي العربية .. واحد وقف قدامي وقالي دوسني (اعرف لأول مرة تفاصيل خناقة ماتش الوداد)

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وشدد: ”ما وصلت إليه يعود الفضل فيه لأمي ولنادي الزمالك، كما أن لاعبو الزمالك الدوليون لم يشعروا بالغرور بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، نلعب في ناد كبير منذ سنوات، ما وصلت إليه يدفعني لتحقيق المزيد ليكبر اسمي. من يعرفني جيدا يعرف أنني شخص جيد وطيب جدا. هناك أشخاص منحناهم كثيرا لكن أثبتوا أنهم لا يستحقون، هناك من (يستكتر) عليّ النعمة“.

وأصبح أبو جبل الحارس الأساسي في الزمالك بداية من موسم 2019-2020، وحمى عرين منتخب مصر في كأس أفريقيا 2021 التي خسرها في النهائي بركلات الترجيح أمام السنغال.

صاحب الـ33 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض في يناير الماضي، وأعلن رئيس النادي مرتضى منصور، بشكل رسمي، رحيله بنهاية الموسم الجاري.

13 مباراة خاضها أبو جبل مع الزمالك في الموسم الجاري بمختلف البطولات، استقبل خلالها 14 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في سبع مباريات.