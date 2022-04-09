ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يسقط أمام المصري.. والزمالك يعبر مصر المقاصة

سقط فريق الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، في الجولة الـ13 للدوري المصري.

واستطاع المصري أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بتسديدة رأسية من هيثم العيوني بعد عرضية من إلياس جلاصي.

وحاول الأهلي على مدار الشوطين أن يدرك التعادل، ولكن لاعبيه واصلوا إهدار الفرص أمام مرمى الفريق البورسعيدي.

هدف تونسي في الدوري المصري .. صناعة الياس الجلاصي وتسجيل هيثم العيوني .. #المصري يُباغت #الأهلي ويُسجل هدف التقدم pic.twitter.com/N740BQCTmg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة من 12 مباراة، ومتقدما بفارق الأهداف على الزمالك الذي خاض 13 مباراة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة عقب الفوز بعشرة لاعبين 1-صفر على غزل المحلة.

وفي مباراة أخرى، حقق الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد، في نفس الجولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد إمام عاشور بتسديدة مباغتة في الدقيقة 43، تمر بين أيادي محمد مجدي وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 50 من عمر اللقاء إشهار حكم المباراة محمد الصباحي البطاقة الحمراء للاعب الزمالك أشرف بن شرقي، إثر تدخله القوي مع لاعب المقاصة هشام حافظ.

بهذا الفوز يصل الزمالك إلى النقطة 32 محتلًا المركز الثاني، في حين يتجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط محتلًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

ولم يتأثر بيراميدز أيضا بالنقص العددي بعد طرد أسامة جلال قرب النهاية بسبب الحصول على الإنذار الثاني، وسجل بعدها إبراهيم عادل هدف الانتصار في الدقيقة 81، ليتعافى الفريق من الخسارة في آخر جولتين أمام الأهلي والزمالك.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 56.