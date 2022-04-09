استقالة مصطفى هدهود بعد واقعة توزيع الميداليات بكأس اليد

حرص مصطفى هدهود، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم استقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الإدارة، يوم السبت، على خلفية أزمة حصوله على ميدالية أثناء مراسم تسليم الميداليات، ونهائي كأس مصر لكرة اليد الذي أقيم أمس بين الزمالك وسبورتنج.

وتسبب هدهود في حالة من الجدل، بعدما رصدته الكاميرات يخفي ميدالية في ”جيبه“ خلال مشاركته بمراسم تسليم ميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وكان فريق سبورتنج قد فاز على الزمالك بنتيجة 33 مقابل 30 هدفا. وخلال مراسم تسليم الميداليات، شارك هدهود ممثلا لمجلس إدارة الزمالك، ورصدته الكاميرات وهو يضع خلسة إحدى الميداليات في جيبه.

بعد واقعة الميدالية.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا بشأن "مصطفى هدهود" https://t.co/KNVxDvjXF6 pic.twitter.com/SE8HMmcOC4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

مقطع الفيديو الذي يرصد الواقعة انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للإعلان عن اجتماع طارئ بشأن الواقعة.

وقال منصور، في بيان مقتضب، إنه ”قرر عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي السبت لمناقشة تداعيات ما بدر من مصطفى هدهود نائب رئيس النادي أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك مع سبورتنغ في نهائي كأس مصر لكرة اليد والتي فاز بها فريق سبورتينغ“ .

وفاز سبورتنج على الزمالك 33-30 في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي أقيمت أمس وشهدت حضور هدهود ممثلاً لنادي الزمالك للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات.