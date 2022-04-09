بعد واقعة الميدالية.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا عاجلا بشأن "مصطفى هدهود"

دعا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي، لعقد جلسة طارئة اليوم؛ لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنغ، في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد.

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر لكرة اليد أمام سبورتنغ، وأثناء مراسم تسليم الميداليات ظهر هدهود نائب رئيس النادي وهو يحتفظ بإحدى الميداليات في جيب سرواله.

اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس نادى الزمالك وهو يسرق ميدالية من لاعبى سبورتنج… فعلاً نادى الوطنية والكرامة…

لاحظ تاني واحد من الشمال 😂 pic.twitter.com/hfTmykQDiV — m . abo shama (@sadbird1965) April 9, 2022

ولم يعلق مصطفى هدهود، وهو محافظ البحيرة السابق في مصر، على الواقعة حتى اللحظة.

وأثار تصرف مصطفى هدهود ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين استنكار والبحث عن تفسير.

وخاض مصطفى هدهود انتخابات نادي الزمالك الأخيرة على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة مرتضى منصور، ونجح مع القائمة بالكامل.

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر أمام سبورتنغ 33 /30، ليفشل في جمع الثنائية المحلية بعدما حقق لقب الدوري قبل أسبوع.