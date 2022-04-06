مرتضى منصور: إدارة الزمالك قررت استبعاد زيزو أمام بيراميدز لمواجهة "التمرد" (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو، وعن مشاكل بعض لاعبي الفريق الكروي الأول في الفترة الأخيرة.

تصريحات مرتضى جاءت بعد دقائق من تفوق الزمالك 3-2 على بيراميدز، اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“ كشف فيه، أن تمرد أحمد سيد ”زيزو“ هو سبب استبعاده من قائمة بيراميدز.

وقال مرتضى في الفيديو: ”فيريرا لم يستبعد زيزو، لكن الإدارة هي من قررت ذلك لمواجهة التمرد“.

وأضاف: ”النادي ليس تحت أمر هؤلاء اللاعبين الذين صنع نجوميتهم“.

وتابع: ”زيزو كان يحصل على مليون و750 جنيهًا، والآن يحصل على 22 مليون جنيه، ماذا تريد أكثر من ذلك؟“.

وواصل: ”اللجنة السابقة أخلّت بمعايير التعاقدات من خلال منح بعض لاعبين مبالغ قياسية مقارنة بعقودهم السابقة، وهناك بنود فضيحة في عقود اللاعبين، من بينها نسبتهم في الإعلانات“.

وجدد مرتضى منصور حديثه عن السعودية، مطالبًا إياها بالابتعاد عن لاعبي الزمالك، قائلًا: ”مش كل ما نجيب لعيب كومبارس نلمعه عايزين تخطفوه“.

واختتم: ”حافظوا على العلاقات الطيبة بين البلدين“.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك فوزًا دراميًا من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وخسر بيراميدز، الذي لم يكن قد تعرض لأي هزيمة في أول 10 جولات، للجولة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3-صفر أمام الأهلي في مباراته السابقة، في الثامن من مارس/ آذار.

وتقدم الزمالك بهدف أشرف بن شرقي بعد مرور 3 دقائق من البداية، ثم أدرك علي جبر التعادل لبيراميدز بضربة رأس، وأضاف زميله الجنوب أفريقي فاجري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

لكن قبل الاستراحة مباشرة أدرك المهاجم عمر السعيد التعادل للزمالك بتسديدة من مدى قريب، ثم أحرز إمام عاشور هدف الانتصار بتسديدة قوية في شباك الحارس شريف إكرامي في الدقيقة 53.

ونال محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ”بطاقة حمراء“ بسبب الحصول على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 ليخطف الوصافة من بيراميدز، الذي تراجع للمركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة.