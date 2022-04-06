ترتيب الدوري المصري: الزمالك يخطف الوصافة من بيراميدز والأهلي يتخطى الاتحاد ويطير بالصدارة

خطف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك فوزًا دراميًا من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وخسر بيراميدز، الذي لم يكن قد تعرض لأي هزيمة في أول 10 جولات، للجولة الثانية على التوالي بعدما تعثر 3-صفر أمام الأهلي في مباراته السابقة في الثامن من مارس/ آذار.

وتقدم الزمالك على ملعب الدفاع الجوي بهدف مبكر عن طريق أشرف بن شرقي بالدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل علي جبر، هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

وسارت المباراة سجالًا بين الطرفين، حتى تمكن فخري لاكاي من تسجيل الهدف الثاني لصالح بيراميدز بالدقيقة 37.

وعندما تأهب الجميع لإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول نجح الزمالك في العودة للمباراة مرة أخرى عن طريق عمر السعيد الذي أحرز هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 45.

وضغط الزمالك في الشوط الثاني مبكرًا وكان له ما أردا، حيث نجح إمام عاشور بتسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 53، بعد تمريرة بينية سحرية من أشرف بن شرقي، وسددها قوية على يمين الحارس شريف إكرامي.

ونال محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بطاقة حمراء بسبب الحصول على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 ليخطف الوصافة من بيراميدز، الذي تراجع للمركز الثالث بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة.

الأهلي يتخطى الاتحاد

وحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن فاز على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه لويس ميكيسوني الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في شباك الاتحاد السكندري، في الدقيقة 35، من تسديدة رائعة.

وأصبح رصيد الأهلي 31 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي خاض 12 مباراة، وتقدم إلى المركز الثاني على حساب بيراميدز الذي بات ثالثًا، وله 26 نقطة من 12 مباراة.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب عماد النحاس عقب رحيل حسام حسن، عند 14 نقطة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: