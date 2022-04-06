براءة مرتضي منصور من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى في مصر، حكما نهائيا ببراءة مرتضى منصور من قذف وسب وازعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين، وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا و محمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق.

وحسب مرتضى منصور، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ديسمبر ٢٠٢١ حكما سابقا ببراءة مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة.

وكان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين قد تقدم ببلاغ في ١٠سبتمبر ٢٠١٩ أي منذ ثلاث سنوات تقريبا، ادعى فيه أن مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبارا كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من تركي آل الشيخ عددا كبيرا من الساعات الثمينة والقيمة التي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيه، واحتفظوا بها لهم ولأسرهم كما تلقى محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من تركي آل الشيخ بغرض صرفها علي أمور تخص النادي، ولكنه أخذها لنفسه، ما دفع تركي آل الشيخ إلى تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه، كما تلقى مبلغ ٦ مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها محمود طاهر.

وحسب بيان من مرتضى منصور، انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءته وبعدم جواز استئناف محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة.