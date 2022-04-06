الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

يستضيف فريق بيراميدز، منافسه الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم أمين عمر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة وأيضاً المعلق مؤمن حسن في القناة الصوتية الثانية.

ترتيب الفريقين

يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفاز الفريق في 8 مباريات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل بيراميدز 20 هدفًا واستقبل 8 أهداف، ويعد الفلسطيني محمود وادي، هداف بيراميدز بالدوري برصيد 5 أهداف.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وفاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل مرة وتلقى هزيمتين.

وسجل الزمالك 22 هدفاً واستقبل 12 هدفاً، ويعد هداف الزمالك أحمد سيد زيزو الذي سجل 8 أهداف وهو هداف الدوري.

سبب استبعاد زيزو وفتوح وسيف الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز https://t.co/CWwLbBhhHM pic.twitter.com/WcsiB00mMA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 5, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الزمالك وبيراميدز موسم 2014 – 2015، وكان بيراميدز تحت مسماه القديم (الأسيوطي سبورت) وفاز الزمالك بالدوري وقتها بنتيجة 3-1 سجلها أحمد علي وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك وسجل للأسيوطي وقتها اللاعب برنس نانا.

وتغلب الزمالك في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0 سجلهما باسم مرسي وأحمد علي.

وتجدد اللقاء في موسم 2017 – 2018، وفاز الزمالك في لقاء الدور الأول للدوري بهدف نظيف سجله كابونغو كاسونغو وتغلب في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-1 وأحرز محمود علاء وأحمد مدبولي للأبيض وسجل عمر فتحي للأسيوطي.

وبعد تحول نادي الأسيوطي إلى بيراميدز، تعادل الفريقان في الدوري موسم 2018 – 2019 بنتيجة 3-3 وسجل للأبيض فرجاني ساسي ”هدفين“ ومحمود علاء وأحرز لبيراميدز إيريك تراوري وماركوس كينو وعمر خريبين.

وفاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني للدوري بهدف نظيف سجله علي جبر في ذلك الموسم ثم فاز الزمالك بلقب كأس مصر عام 2019 على حساب بيراميدز في النهائي بثلاثية نظيفة سجلها يوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي ”هدفين“.

وفي الدوري المصري موسم 2019 – 2020، فاز الزمالك بثنائية دون رد سجلها مصطفى محمد ومحمود علاء من ضربة جزاء ثم فاز الزمالك بالنتيجة ذاتها، بثنائية مصطفى محمد وكاسونغو.

وتعادل الفريقان في الدوري المصري موسم 2020 – 2021 بنتيجة 1-1 وسجل للزمالك مصطفى محمد وأحرز لبيراميدز أحمد الشيخ ثم تعادلا في لقاء الدور الثاني بالنتيجة ذاتها بعدما سجل عبد الله السعيد لبيراميدز وأحرز أشرف بن شرقي من ضربة جزاء.

ويخوض فيريرا أول مواجهة ضد بيراميدز بينما واجه إيهاب جلال مدرب بيراميدز الزمالك في 14 مباراة وفاز في 4 مناسبات وتعادل مرتين وتلقى 8 هزائم.

وتقابل فيريرا مع إيهاب جلال مرة وحيدة وفاز جلال بنتيجة 2-1 وكان مدرباً للمقاصة ضد الزمالك موسم 2014 – 2015 بالدوري المصري.

أسلحة بيراميدز

يخوض بيراميدز مواجهة الزمالك باحثاً عن تحقيق الفوز في ظل صراع شرس في المنافسة على لقب الدوري المصري الذي يأمل بيراميدز تحقيقه للمرة الأولى.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك الثالث.

واعترض بيراميدز في خطاب رسمي للاتحاد المصري على تعيين أمين عمر حكماً لمواجهة الزمالك بسبب احتساب هدف للمصري في مباراته ضد بيراميدز بالدوري هذا الموسم رغم أنه من لمسة يد بحسب اعتراض بيراميدز.

ويغيب عن بيراميدز في مواجهة الزمالك رمضان صبحي وعمر جابر للإصابة وأحمد الشناوي حارس المرمى لعدم الجاهزية وأحمد أيمن منصور ودودو الجباس لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد إيهاب جلال على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد حمدي.

ويقود خط الوسط نبيل عماد دونجا ووليد الكرتي وأمامهما عبد الله السعيد ويميناً إسلام عيسى ويساراً إبراهيم عادل وفي الهجوم فاجري لاكاي.

أوراق الزمالك

يبحث الزمالك عن تحقيق أول فوز مع مدربه فيريرا بجانب تركيز الفريق الأبيض على بطولة الدوري هذا الموسم بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا مبكراً.

ويعاني الزمالك غيابات مؤثرة على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.

ومن المرجح أن يعتمد الزمالك على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقة مع ثلاثي الهجوم يوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وقال محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة بين الزمالك وبيراميدز ستكون صعبة وقوية، وخاصة أن الفريق الأبيض ما زال يبحث عن الفوز، كما أن بيراميدز له طموحات في المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أن الزمالك يعاني مشاكل هجومية وخاصة مع عدم تسجيل الفريق أي أهداف في آخر 3 مباريات، مؤكدًا أن الفريق الأبيض سيعاني من غياب زيزو أخطر لاعبيه بجانب ابتعاد بن شرقي عن مستواه.

وأوضح أن بيراميدز فريق يملك العديد من البدائل المميزة في خط الهجوم، ويمتلك أيضا لاعبين رائعين في خط الوسط قادرين على الاستحواذ وهو أسلوب إيهاب جلال المفضل.

وأكد أن غياب رمضان صبحي _أيضًا_ سيؤثر على قدرات بيراميدز، ولكن إبراهيم عادل سيكون ورقة مهمة ومميزة في حسابات إيهاب جلال.