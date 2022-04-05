سبب استبعاد زيزو وفتوح وسيف الجزيري من مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلن فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز، غدًا الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، لخوض المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة الحادية عشر.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

وجاء استبعاد زيزو بسبب الإجهاد العضلي على الرغم من خوض برنامج تدريبي بالكرة، أما الجزيري فجاء بسبب شعوره بآلام في الركبة خضع على إثرها لتدريبات علاجية، ولم يشارك فتوح في التدريبات الختامية بسبب شكواه من الإصابة في القدم.

وعاد للقائمة قائد الزمالك محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك المهاجم عمر السعيد.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يتفوق عليه بيراميدز حيث يحل في الوصافة بـ26 نقطة.

بينما يتصدر الأهلي الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز وله لقاء مؤجل.

والتقى الفريقان في 11 مواجهة رسمية، حقق الزمالك الفوز في 7 مناسبات، بينما كان الانتصار من نصيب بيراميدز مرة وحيدة وتعادلا 3 مرات.

وتفوق الزمالك بـ6 انتصارات في الدوري المصري، مقابل فوز وحيد، وسجل بيراميدز 7 أهداف، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

ولعب الفريقان مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر عام 2019، فاز خلالها الأبيض بثلاثية دون رد.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.