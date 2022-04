كيروش يعلق على أنباء وضعه شروطا خاصة من أجل استمراره مدربا لمنتخب مصر

رد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الأنباء المتعلقة بوضعه بعض الشروط من أجل استمراره في قيادة ”الفراعنة“ الفترة المقبلة.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة، أؤكد بشكل قاطع أني لم أطلب أي شيء بشأن الجهاز المعاون أو أي مواضيع أخرى تخص منتخب مصر“.

وأضاف: ”في الواقع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى ظهور نتيجة الاحتجاج المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباراة الملحق مع السنغال، لا يوجد مجال لأي نوع من المناقشات أو القرارات“.

وتابع: ”أنا آسف حقًا لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي استخدمت اسمي وكل التأثيرات السامة على جماهير المنتخب والرأي العام، شكرا لدعمكم“.

I truly regret all the fake news and comments using my name and all the toxic effect for the National Team fans and the public opinion.

Thank you for your support.

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) April 5, 2022