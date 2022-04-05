كيروش يعلق على أنباء وضعه شروطا خاصة من أجل استمراره مدربا لمنتخب مصر

رد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الأنباء المتعلقة بوضعه بعض الشروط من أجل استمراره في قيادة ”الفراعنة“ الفترة المقبلة.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة، أؤكد بشكل قاطع أني لم أطلب أي شيء بشأن الجهاز المعاون أو أي مواضيع أخرى تخص منتخب مصر“.

وأضاف: ”في الواقع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى ظهور نتيجة الاحتجاج المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباراة الملحق مع السنغال، لا يوجد مجال لأي نوع من المناقشات أو القرارات“.

وتابع: ”أنا آسف حقًا لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي استخدمت اسمي وكل التأثيرات السامة على جماهير المنتخب والرأي العام، شكرا لدعمكم“.

I truly regret all the fake news and comments using my name and all the toxic effect for the National Team fans and the public opinion. Thank you for your support. — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) April 5, 2022

وكان منتخب مصر قد أخفق في بلوغ كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة من السنغال 3-1 بركلات الترجيح في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، بعد تعادلهما في نتيجتي الذهاب والإياب (1-0).

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن كيروش في إجازة حاليا إلى حين صدور قرار فيفا في شكوى مصر.

وقال مسؤولون في الاتحاد إنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر، لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر إلى نهائي كأس أفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد كشفت أن كيروش، طلب من مسؤولي الاتحاد تقليص عدد أندية الدوري، إضافة إلى تقليص عدد الأجانب في الدوري، حيث اشتكى المدرب البرتغالي من وجود عدد من الأجانب أغلبهم في مركز المهاجم، الأمر الذي أثر على ظهور لاعبين مصريين في هذا المركز، كما طلب استمرار مواطنه البرتغالي فينجادا في منصب المدير الفني للاتحاد، باعتبار أن الأخير يساعده في عدد من الأمور الخاصة بالمنتخب المصري إلى جانب عمله في منصب المدير الفني للاتحاد.