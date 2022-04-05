رياضة

كيروش يعلق على أنباء وضعه شروطا خاصة من أجل استمراره مدربا لمنتخب مصر
تاريخ النشر: 05 أبريل 2022 18:22 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2022 18:30 GMT

كيروش يعلق على أنباء وضعه شروطا خاصة من أجل استمراره مدربا لمنتخب مصر

رد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الأنباء المتعلقة بوضعه بعض الشروط من أجل استمراره في قيادة "الفراعنة" الفترة المقبلة. وقال كيروش عبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الأنباء المتعلقة بوضعه بعض الشروط من أجل استمراره في قيادة ”الفراعنة“ الفترة المقبلة.

وقال كيروش عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة، أؤكد بشكل قاطع أني لم أطلب أي شيء بشأن الجهاز المعاون أو أي مواضيع أخرى تخص منتخب مصر“.

وأضاف: ”في الواقع، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى ظهور نتيجة الاحتجاج المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباراة الملحق مع السنغال، لا يوجد مجال لأي نوع من المناقشات أو القرارات“.

وتابع: ”أنا آسف حقًا لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي استخدمت اسمي وكل التأثيرات السامة على جماهير المنتخب والرأي العام، شكرا لدعمكم“.

وكان منتخب مصر قد أخفق في بلوغ كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة من السنغال 3-1 بركلات الترجيح في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، بعد تعادلهما في نتيجتي الذهاب والإياب (1-0).

وقدمت مصر شكوى ضد السنغال بعد أحداث مباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن كيروش في إجازة حاليا إلى حين صدور قرار فيفا في شكوى مصر.

وقال مسؤولون في الاتحاد إنهم يميلون لاستمرار كيروش مع مصر، لكن لم يتخذ قرار رسمي حتى اللحظة.

ووصل كيروش بمنتخب مصر إلى نهائي كأس أفريقيا 2021 والمرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ تسلمه المهمة في سبتمبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد كشفت أن كيروش، طلب من مسؤولي الاتحاد تقليص عدد أندية الدوري، إضافة إلى تقليص عدد الأجانب في الدوري، حيث اشتكى المدرب البرتغالي من وجود عدد من الأجانب أغلبهم في مركز المهاجم، الأمر الذي أثر على ظهور لاعبين مصريين في هذا المركز، كما طلب استمرار مواطنه البرتغالي فينجادا في منصب المدير الفني للاتحاد، باعتبار أن الأخير يساعده في عدد من الأمور الخاصة بالمنتخب المصري إلى جانب عمله في منصب المدير الفني للاتحاد.

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