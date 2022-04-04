اتحاد الكرة: هناك رغبة متبادلة بيننا وبين كيروش لاستمراره مدربا لمنتخب مصر

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن مصير البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر، بعد انتهاء عقده مع ”الفراعنة“ بالفشل في التأهل لكأس العالم 2022.

وقاد كيروش منتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح أمام السنغال، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام المنافس ذاته بركلات الترجيح أيضا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية ”عقدت جلسة بين كيروش وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، في وجود محمد بركات، عضو مجلس الإدارة، الأغلبية تصب لصالح استمرار كيروش في قيادة منتخب مصر، ورأيي الشخصي هو رجل جيد ويقدر على أن يطور الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة، وقدم أسماء لمنتخب مصر أصبحت نجوما، ووصولنا لنهائي كأس أمم أفريقيا في وجود منتخبات قوية إنجاز بمعنى الكلمة وخسرت بركلات الترجيح، يقدر يطور من كرة القدم ويقدم أسماء عديدة“.

وأضاف ”سيتم البت في كل الأمور المتعلقة بالمنتخب الأول في اجتماع رسمي الأسبوع المقبل ووجهة نظر كارلوس كيروش، وإذا ما تم الاتفاق معه على استمرار عقده سنترك له المساحة الكاملة لاختيار جهازه المعاون، لكن لا أعرف إذا كان سيطلب إجراء أي تغييرات حتى الآن“.

وأشار عضو مجلس الإدارة ”كيروش وافق بشكل مبدئي في جلسة غير رسمية على الاستمرار مع منتخب مصر ويشعر بالارتياح ونحن أيضا نريد أن نصل معه إلى اتفاق من أجل الوقوف على رؤيته للكرة المصرية والتي سيعرضها علينا في الموسم المقبل“.

وأشار ”عقد كيروش مستمر مع منتخب مصر حتى شهر ديسمبر، ولكنه قال إنه يسلم الراية لمن سيخلفني لكي يرفع الحرج عن اتحاد الكرة في حالة أراد تغييره، ولكن لدينا الحق في فسخ التعاقد مع عدم تأهله إلى كأس العالم كما ينص عقده“.

وقاد المدرب البرتغالي منتخب مصر إجمالًا في 20 مباراة، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 6 تعادلات، انتهت مباراتان منها بالفوز بركلات الترجيح ومثلهما بالخسارة بالطريقة ذاتها، بجانب 3 هزائم.

واستطاع الفراعنة تحت قيادة كيروش، تسجيل 40 هدفًا مقابل استقبال 26 هدفًا في شباكهم.