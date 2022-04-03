دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يصعق الهلال ويتأهل إلى ربع النهائي

حجز النادي الأهلي المصري (حامل اللقب) مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الثمين على منافسه الهلال السوداني، بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى.

وبعد شوط أول سلبي سجل حسين الشحات الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وكان الأهلي يحتاج لنقطة التعادل أمام الهلال في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للتأهل إلى دور ربع النهائي لكنه أنهى دور المجموعات بالفوز 1/0.

وصعدت أندية: الأهلي، وماميلودي صن داونز، والرجاء البيضاوي، ووفاق سطيف، والترجي، وشباب رياضي بلوزداد، والوداد البيضاوي، وبيترو أتلتيكو، إلى دور ربع النهائي، ويتنافس الأهلي المصري مع الهلال السوداني على البطاقة الثانية من المجموعة الأولى.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ليتأهل إلى ربع النهائي برفقة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي ضمن الصدارة، في حين يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع المريخ.

وقبل أيام كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية 2022.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن قرعة ربع نهائي البطولتين ستقام، يوم الثلاثاء 5 أبريل المقبل، الساعة 11:00 ظهرًا في مقره في العاصمة المصرية القاهرة.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علمًا بأن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجًا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقًا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

تاريخ مباريات الأهلي والهلال

بدأت لقاءات الأهلي والهلال بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، العام 1987، ووقتها فاز الأهلي باللقب عقب تعادله مع الهلال بالسودان دون أهداف، وتغلبه في القاهرة بنتيجة 2-0.

وأقصى الهلال منافسه الأهلي من دور الـ32 بدوري الأبطال، العام 2004، بعد الفوز بالقاهرة بنتيجة 1-0 سجله ريتشارد جاستن، والتعادل دون أهداف بالسودان.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات (ربع النهائي) بدوري الأبطال، العام 2007، وسجل الأهلي الفوز في القاهرة بنتيجة 2-0، ولكن الهلال اقتنص فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0.

وفي نسخة 2019 – 2020 بدوري الأبطال، فاز الأهلي على الهلال بنتيجة 2-1، وتعادلا في السودان بنتيجة 1-1، ثم كان اللقاء الأخير بين الفريقين، يوم 18 فبراير الماضي، وانتهى بالتعادل دون أهداف.