ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام مازيمبي

فاز مازيمبي 2-صفر على ضيفه المصري البورسعيدي لينتزع منه صدارة المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان الفريقان ضمنا التأهل قبل خوض الجولة الختامية لدور المجموعات.

وتقدم مازيبي بهدف آدم بوسو بعد سبع دقائق من الشوط الثاني وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني من وضع انفراد في الدقيقة 76.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 11 نقطة متقدما بنقطة واحدة على المصري.

وفي وقت لاحق من اليوم يلعب القطن الكاميروني ضد أوتوهو دويو الكونغولي في المجموعة ذاتها.

ويحتل أوتوهو دويو المركز الثالث بخمس نقاط متقدما بنقطتين على القطن الكاميروني.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة لور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية: