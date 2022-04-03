عضو باتحاد الكرة: لا نريد خداع الجمهور.. لا توجد مؤشرات بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال (فيديو)

رفض عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، تقديم أي وعود جازمة بشأن إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز ”أسود التيرانغا“ بركلات الترجيح والتأهل للمونديال الذي سيقام في قطر نهاية هذا العام.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”لا يوجد جديد في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، قدمنا كل التقارير والصور والفيديوهات المتواجدة لدينا لفيفا، وما تعرض له المنتخب ومجلس الإدارة والجهاز الفني منذ وصول المنتخب إلى السنغال، وقدمنا كل هذه التفاصيل“.

وأضاف ”أن أي مؤشرات غير متواجدة بالطبع ولا نستطيع أن نعشم الجماهير بأن المباراة ستعاد؛ لأنه بهذا الشكل نخدع الجمهور“.

وعن مستقبل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة الذي أعلن رحيله بالفعل عقب فشل التأهل للمونديال، أوضح حسين ”الاجتماع معه سيكون الأسبوع الحالي لمعرفة تقريره الفني عن الفترة الماضية وسنتفق بعد ذلك من أجل تحديد مصيره“.

وتابع ”صعوبة الكرة في أن كلها وجهات النظر مختلفة، بالنسبة لكيروش البعض سيقول إنه قدم 3-4 لاعبين للمنتخب والبعض الآخر سيتحدث عن اختياراته في التشكيل وإنه عنيد، أي مدير فني ينهي مهمته يقدم تقريرًا فنيًا عن فترة تواجده وهذا أمر طبيعي، لأنه حال وجود سلبيات نستطيع علاجها“.

يذكر أن عقد كيروش يضم بندا ينهيه بشكل تلقائي حال عدم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

الاتحاد المصري كان أعلن في بيان سابق تعرض المنتخب للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات الملعب.

كما أكد أن زجاجات وحجارة رميت على اللاعبين أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة للاعتداء؛ ما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض بعض من فيها لإصابات وجروح.

وكان منتخب السنغال فاز على مصر بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بالنتيجة ذاتها.

في حين فقد المنتخب المصري تركيزه في تلك الركلات ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات، بينما سجل الركلة الوحيدة عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.