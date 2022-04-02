قال بيتسو موسمياني مدرب الأهلي المصري إن فريقه سيسعى للفوز فقط على ضيفه الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أفريقيا لكرة القدم غدا الأحد رغم أن التعادل يكفي حامل اللقب للتأهل لدور الثمانية.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل على الأقل ليتأهل لدور الثمانية، حيث يملك سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 16 نقطة والذي ضمن التأهل منذ الجولة الرابعة.

ويملك الهلال أربع نقاط في المركز الثالث وفرصته في التأهل قائمة بشرط الفوز على الأهلي بأي نتيجة.

وأضاف موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن مواجهة الهلال تأتي في ختام دور المجموعات، لذلك ستكون قوية وصعبة على فريقين يبحثان عن الفوز بهدف التأهل.

وعن تأخر حسم الصعود حتى آخر مباراة قال موسيماني: ”جزء من قوة الأهلي أنه دائما يتأهل في المباراة الأخيرة، وحدث هذا على مدار أكثر من بطولة متتالية، أتوقع أن تكون المباراة أكثر صعوبة غدا خاصة أن الهلال سيلعب بشكل هجومي للحفاظ على حظوظه في التأهل.

”الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل وما يميز موقفنا هو أننا أصحاب القرار في ذلك، لذلك يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الغد دون أن ننتظر اي حسابات أخرى“.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي ”الأهلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الهلال، رغم أنه يملك فرصة الصعود في حالة التعادل أيضا لكن الأهلي لا يلعب دائما إلا على الفوز“.

وقال حسين الشحات لاعب الأهلي إن فريقه لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي.

وشدد الشحات على أن الأهلي دائما يلعب لتحقيق الفوز والفريق يملك فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل، لكنه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط.

وأنهى صن داونز مشواره في دور المجموعات بدون هزيمة بعد فوزه 3-صفر على ضيفه المريخ السوداني في الجولة الأخيرة للمجموعة اليوم.

ورفع بطل نسخة 2016، الذي ضمن التأهل في صدارة المجموعة، رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات مقابل أربع نقاط للمريخ في ذيل الترتيب.