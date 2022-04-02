آس: برشلونة يضع محمد صلاح أولوية على ليفاندوفسكي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة وضع المصري محمد صلاح على رأس أولوياته للتعاقد معه الصيف المقبل في حال فشل ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن النادي الكتالوني حدد المهاجمين الثلاثة هالاند وصلاح وليفاندوفسكي (33 عاما) للتعاقد مع أحدهم بذلك الترتيب، الموسم المقبل.

وقلل خوان لابورتا رئيس برشلونة، في وقت سابق هذا الأسبوع، من شأن الحديث عن احتمال عودة ليونيل ميسي للنادي من باريس سان جيرمان، وبدلا من ذلك أعلن أنهم سيستهدفون تعاقدات جديدة من أندية أخرى.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هالاند أولوية قصوى لبرشلونة، لكن نظرا للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي فمن المرجح أن يكون صلاح (29 عاما) البديل الأكثر ملائمة لميزانية برشلونة، فيما سيكون ليفاندوفسكي ثالث الخيارات في القائمة.

وفي حديثه هذا الأسبوع عن إمكانية انضمام هالاند إلى برشلونة، قال لابورتا إن المهاجم النرويجي سيحتاج إلى إبداء رغبته في الانضمام إلى النادي أولا.

وقال لابورتا في معرض حديثه عن إمكانية التوقيع مع هالاند: ”عليه أن يعبر عن رغبته في القدوم إلى برشلونة، لكنه لم يفعل في الوقت الحالي“.

وتألق كل من أداما تراوري وبيير إيمريك أوباميانغ، الصفقتان الجديدتان القادمتان لبرشلونة في الميركاتو الشتوي الأخير؛ مما جعل برشلونة في وضع أفضل خلال الفترة الحالية من الموسم.

ويبدو أن برشلونة مقتنع بالتعاقد مع أحد اللاعبين الثلاثة على الأقل لتدعيم صفوفه والأرجح سيكون صلاح؛ نظرا لارتفاع القيمة المالية التي يطالب بها هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا، وكذلك بروسيا دورتموند، فضلا عن منافسة ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مع النادي الكتالوني على التعاقد مع النرويجي الشاب.

ولم يتم حل وضع عقد صلاح مع ليفربول حتى الآن، مع مزيد من المحادثات حول التمديد الذي يُعتقد أنه مخطط له، لكن توجد مشاكل عالقة بين رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري والنادي الإنجليزي.

ويطالب صلاح بالحصول على راتب شهري ضعف ما يتقاضاه حاليا، وهو ما يرفضه ليفربول؛ نظرا لسقف الرواتب الذي حدده النادي.

ومع ذلك، مع استمرار خطورة الوضع المالي لبرشلونة، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم تحمل هذه الخطوة بالنسبة للنجم المصري، الذي بالطبع سيطالب براتب مرتفع، لكنه في كل الأحوال سيكون أقل مما سيحصل عليه هالاند.