ماني يلغي احتفال ليفربول بتأهله لكأس العالم مراعاة لمشاعر محمد صلاح

أشارت تقارير صحفية إلى أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أكد أن السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق طلب منه إلغاء الاحتفال الذي كان مقررا له من النادي الإنجليزي عقب التأهل لكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، وذلك احتراما لزميله المصري محمد صلاح.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن رد فعل ماني على إقصاء زميله صلاح قائد المنتخب المصري من الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم يعكس العلاقة الوثيقة بين الثنائي.

وهذه هي وجهة نظر كلوب ، الذي يصر على أنها تدحض إلى الأبد ما يتردد عن سوء العلاقة بينهما، لكنهما منافسان قويان يرغبان في التفوق على بعضهما البعض.

ويقول كلوب إنه تأثر بإصرار ماني على أنه لن يحتفل بفوزه على بلد زميله في الفريق مرتين في شهرين، حيث فازت السنغال بكأس الأمم الأفريقية ثم تأهلت لنهائيات كأس العالم بنفس الطريقة وبركلات الترجيح على حساب ”الفراعنة“ بقيادة صلاح.

وسجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليكرر منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ويصعد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم الثلاثاء الماضي.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد صلاح وأحمد سيد ”زيزو“ ومصطفى محمد ثلاث ركلات بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وعند عودته إلى أنفيلد بعد كلتا المباراتين ، خطط زملاء ماني لإقامة ”احتفال“، ولكن احترامًا لصلاح طلب مهاجم ليفربول إلغاء ”الحفل“ المعتاد للاعتراف بإنجازه.

وزعم كلوب أنه يظهر ارتباطهما بزملائهما وأصدقائهما. قائلا: ”لا شك في أنهم قريبين للغاية من بعضهم البعض.إنهم طيبون وجيدون. اعتقدت حقًا أن ساديو أبلى بلاءً حسنًا وأنا متأكد من أن صلاح يقدر ذلك أيضًا. حتى لو كان أخوك ، تخيل أنه يلعب مع الفريق الآخر وعليك أن تلعب نهائيًا ويفوز أحدهما ويخسر الآخر. هذا ليس بالوضع الجيد لأي شخص. لكن من المؤكد أن ساديو وصلاح سيعتبران نفسيهما أصدقاء وقد تعاملا مع الأمر بشكل جيد“.

وسيعود اللاعبان إلى التشكيلة الأساسية بعد استراحتهما في مباراة ليفربول الأخيرة قبل مواجهة كأس العالم حيث يتطلع ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد واتفورد.