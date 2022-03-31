جمال علام: طالبنا الفيفا بإعادة مباراة مصر والسنغال في قطر أو ملعب محايد (فيديو)

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديمه طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ونظيره الأفريقي ”كاف“ لإعادة مباراة مصر والسنغال، في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال جمال علام في تصريحات لشبكة ”بي إن سبورتس“ إن اتحاد الكرة المصري طالب في شكواه عدم احتساب فائز، وإعادة المباراة في دولة قطر التي تستضيف المونديال أو ملعب محايد.

وأضاف: ”تقدمنا بشكوى بإعادة مباراتنا ضد السنغال على هامش كونغرس الفيفا، وأوضحنا لهم العديد من الظروف الغريبة التي مرت بها بعثة المنتخب“.

وواصل: ”غدا الجمعة سوف نحضر اجتماع الاتحاد الأفريقي، ونناقش خلال الاجتماع تلك الأزمة، وسنؤكد على أن المباراة أقيمت في صورة إرهابية وليس بشكل عادل“.

”الأجواء التي شهدتها المباراة أثرت على اللاعبين والجماهير، وهناك أحد الأشخاص أصيب ونقل إلى المستشفى، حتى نحن أعضاء اتحاد الكرة جلسنا على مقاعد بدلاء المنتخب، بسبب عدم تواجد أماكن مخصصة لنا“.

🔴🔴 رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم @EFA جمال علام يؤكد لـbeIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث pic.twitter.com/ZXkGhtUmX3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 31, 2022

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعد الأحداث التي شابت مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ“إرم نيوز“ إن جمال علام رئيس الاتحاد أرفق ملفًا كاملًا يشمل صورا وفيديوهات للاعتداءات التي وقعت على المنتخب المصري والجماهير، خارج وداخل ملعب المباراة.

وأكد المصدر أن الشكوى تضمنت طلبين من اتحاد الكرة المصري للفيفا، هما:

أولا: اعتبار منتخب مصر متأهلا بشكل نهائي إلى كأس العالم، بدلا من السنغال، بعد الأحداث والفوضى والشغب المصاحب للمباراة.

ثانيًا: في حالة رفض المقترح الأول تتم إعادة المباراة على ملعب محايد.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم التقارير الرسمية لمباراة السنغال ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وإحالة هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، على خلفية توجيه أشعة ليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي.