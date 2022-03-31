بيلد: عمر مرموش مهاجم منتخب مصر على رادار آرسنال وتوتنهام

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار أن قطبي لندن آرسنال وتوتنهام هوتسبير يهتمان بلاعب الوسط الدولي المصري عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني.

وقالت الصحيفة إنه يوجد تنافس بين الناديين اللندنيين للتعاقد مع مرموش البالغ عمره 23 عاما ويلعب في شتوتغارت على سبيل الإعارة من فولفسبورغ.

وأكد يورغ شمادتكه المدير الرياضي لفولفسبورغ مؤخرًا أنه يتوقع عودة مرموش للفريق عندما تنتهي فترة إعارته إلى شتوتغارت في نهاية الموسم الحالي.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها مع شتوتغارت هذا الموسم.

في آخر مباراة لشتوتغارت، بالفوز 3-2 على أوغسبورغ، سجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة قبل أن يصنع هدفا إلى تياغو توماس.

وتألق مرموش مع منتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك خلال مشاركته الأولى كأساسي مع ”الفراعنة“ عندما أحرز هدفا رائعا في مرمى ليبيا ليقود منتخب بلاده لفوز ثمين 1-صفر في مباراته الدولية الأولى.

واعتمد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على مرموش بشكل أساسي في باقي مباريات التصفيات وكذلك كأس الأمم الأفريقية التي حل فيها الفراعنة في المركز الثاني بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في النهائي.

وشارك مرموش بديلا في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال أمام السنغال التي حسمت بطاقة التأهل على حساب مصر بعد الفوز بركلات الترجيح أيضا يوم الثلاثاء الماضي في الإياب بعد الخسارة 1-صفر في الذهاب بالقاهرة وتعادل الفريقين 1-1 في نتيجة الذهاب والعودة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد ”زيزو“ ومصطفى محمد ثلاث ركلات بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد أن بلغ دور الثمانية في 2002 ولعب في روسيا قبل أربع سنوات.