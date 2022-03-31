رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يستبعد إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعد رايموند هاك، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعد الأحداث التي شابت مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إن جمال علام رئيس الاتحاد أرفق ملفًا كاملًا يشمل صورا وفيديوهات للاعتداءات التي وقعت على المنتخب المصري والجماهير، خارج وداخل ملعب المباراة.

اتحاد الكرة المصري يطالب الفيفا بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم أو إعادة مباراة السنغال https://t.co/7yYmNIkDHW pic.twitter.com/hU0zlutknP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وقال رايموند هاك إن أحداث مباراة مصر والسنغال ستتم مناقشتها من لجنة الانضباط بالفيفا، وقال في تصريحات إن المباراة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وليس للاتحاد الأفريقي ”كاف“ علاقة بها.

وأوضح ”سيتم إحالة الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصري إلى لجنة الانضباط في الفيفا“.

وأشار إلى أن الخطوات المتبعة في هذه الحالات، تتمثل في الترتيب لجلسة استماع للطرفين قبل صدور قرار بهذا الأمر، وأن الاتحاد المصري يحق له الشكوى ضد ما حدث في مباراة السنغال، لكن من الصعب إعادة المباراة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يُجهز ملفا شاملا يضم كل الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها لاعبي منتخب مصر والجماهير والبعثة الإعلامية خلال مواجهة السنغال في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم .. لطلب إعادة المباراة أو أحتساب مصر متأهلاً إلى المونديال نظرًا لما حدث pic.twitter.com/d31a3nohUk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وأكد هاك إن إعادة المباراة أمر مستبعد ”من واقع خبرته“، وقال: ”من خلال خبرتي، طالما لم تقتحم الجماهير الملعب، أو شيء بنفس المستوى، سيكون من الصعب إعادة المباراة“.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر، على حساب مصر، بعد أن فاز منتخب مصر على ملعبه 1/0، والسنغال على ملعبه 1/0، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة 3/1.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة، إذ سبق أن شارك في مونديال 2002 و2018، في حين شارك المنتخب المصري في نسختي 1990 و2018.

محمد صلاح يتحدث عن الفارق بين الجيل الحالي والجيل السابق مع #منتخب_مصر ويلمح لإمكانية اعتزاله الدولي #مصر_السنغال pic.twitter.com/hg8PPQJAa4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وجدد منتخب السنغال تفوقه على منتخب مصر، إذ تواجها في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في فبراير الماضي، وفاز رفاق محمد صلاح بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 2022 غدا الجمعة 1 أبريل في العاصمة القطرية الدوحة، وستحدد القرعة المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب من المنتخبات الـ32 المتأهلة، كما سيجري توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات. وبذلك، يتقرر أي منتخبات ستتواجه في دور مجموعات البطولة التي تنطلق بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.