رياضة

رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يستبعد إعادة مباراة مصر والسنغال
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 9:14 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 10:25 GMT

رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يستبعد إعادة مباراة مصر والسنغال

منتخب السنغال سيشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، إذ سبق أن شارك في مونديال 2002 و2018، في حين شارك المنتخب المصري في نسختي 1990 و2018.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

استبعد رايموند هاك، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعد الأحداث التي شابت مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إن جمال علام رئيس الاتحاد أرفق ملفًا كاملًا يشمل صورا وفيديوهات للاعتداءات التي وقعت على المنتخب المصري والجماهير، خارج وداخل ملعب المباراة.

وقال رايموند هاك إن أحداث مباراة مصر والسنغال ستتم مناقشتها من لجنة الانضباط بالفيفا، وقال في تصريحات إن المباراة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وليس للاتحاد الأفريقي ”كاف“ علاقة بها.

وأوضح ”سيتم إحالة الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصري إلى لجنة الانضباط في الفيفا“.

وأشار إلى أن الخطوات المتبعة في هذه الحالات، تتمثل في الترتيب لجلسة استماع للطرفين قبل صدور قرار بهذا الأمر، وأن الاتحاد المصري يحق له الشكوى ضد ما حدث في مباراة السنغال، لكن من الصعب إعادة المباراة.

وأكد هاك إن إعادة المباراة أمر مستبعد ”من واقع خبرته“، وقال: ”من خلال خبرتي، طالما لم تقتحم الجماهير الملعب، أو شيء بنفس المستوى، سيكون من الصعب إعادة المباراة“.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر، على حساب مصر، بعد أن فاز منتخب مصر على ملعبه 1/0، والسنغال على ملعبه 1/0، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة 3/1.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة، إذ سبق أن شارك في مونديال 2002 و2018، في حين شارك المنتخب المصري في نسختي 1990 و2018.

وجدد منتخب السنغال تفوقه على منتخب مصر، إذ تواجها في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في فبراير الماضي، وفاز رفاق محمد صلاح بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 2022 غدا الجمعة 1 أبريل في العاصمة القطرية الدوحة، وستحدد القرعة المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب من المنتخبات الـ32 المتأهلة، كما سيجري توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات. وبذلك، يتقرر أي منتخبات ستتواجه في دور مجموعات البطولة التي تنطلق بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

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