اتحاد الكرة المصري يطالب الفيفا بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم أو إعادة مباراة السنغال

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعد الأحداث التي شابت مباراة مصر والسنغال في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لـ“إرم نيوز“ إن جمال علام رئيس الاتحاد أرفق ملفًا كاملًا يشمل صورا وفيديوهات للاعتداءات التي وقعت على المنتخب المصري والجماهير، خارج وداخل ملعب المباراة.

فخور بكم سواء سأكمل معكم أم لا.. محمد صلاح يُلمح لاعتزاله اللعب الدولي مع مصر https://t.co/giisa4wOW0 pic.twitter.com/vJKNRMPTbn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وأكد المصدر أن الشكوى تضمنت طلبين من اتحاد الكرة المصري للفيفا، وهما:

أولا: اعتبار منتخب مصر متأهلا بشكل نهائي إلى كأس العالم، بدلا من السنغال، بعد الأحداث والفوضى والشغب المصاحب للمباراة.

ثانيًا: في حالة رفض المقترح الأول تتم إعادة المباراة على ملعب محايد.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم التقارير الرسمية لمباراة السنغال ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وإحالة هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، على خلفية توجيه أشعة ليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي.

هل يوجد باللوائح ما يدعم إمكانية إعادة مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم؟ https://t.co/FMj9q7g7UG pic.twitter.com/icevYmXTvH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وقالت مصادر من الاتحاد: ”يدرس ”فيفا“ في الوقت الحالي التقارير الرسمية عن مباراة التأهل للمونديال. وستعمل لجان الانضباط المختصة على تحليل المعلومات المهمة تمهيداً لاتخاذ قرارات لاحقاً“.

وانتزعت السنغال بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد تغلبها في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب فوزها في زمن المباراة الأصلي 1-0 على ملعب عبد الله واد في مدينة ديامنيادو.

وخلال ركلات الترجيح، التي أخفق في تنفيذها كل من محمد صلاح وأحمد سيد ”زيزو“، حيث سددا الكرة بعيداً عن المرمى، بينما تصدى الحارس السنغالي ميندي لمحاولة مصطفى محمد،

وفي جميع الركلات ظهر اللاعبون المصريون وأشعة الليزر تغطي وجوههم تماماً.

كما نددت بعثة منتخب مصر بحدوث تلفيات في حافلة اللاعبين، فضلاً عن إلقاء مقذوفات خلال المباراة.