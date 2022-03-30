فخور بكم سواء سأكمل معكم أم لا.. محمد صلاح يُلمح لاعتزاله اللعب الدولي مع مصر (فيديو)

ألمح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد تبخر حلم الوصول إلى مونديال قطر 2022.

وتأهل منتخب السنغال للمرة الثالثة لكأس العالم بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”عبدالله واد“ بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وحقق منتخب السنغال فوزه الثاني على مصر بنفس السيناريو بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد صلاح في فيديو مسجل بعد المباراة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة داخل غرفة خلع الملابس: ”فخور بالجيل ده والناس دي رجاله جدا وفخور أني لعبت معاكم وده شرف ليا سواء هكمل معاكم في المستقبل أم لا“.

وأضاف: ”اللي حصل ده محدش ليه دخل فيه ودي ركلات جزاء“.

محمد صلاح يتحدث عن الفارق بين الجيل الحالي والجيل السابق مع #منتخب_مصر ويلمح لإمكانية اعتزاله الدولي #مصر_السنغال pic.twitter.com/hg8PPQJAa4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على حساب مصر بركلات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، وحقق أول ألقابه القارية.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز ذهابا بنتيجة 1/0، قبل أن يفوز السنغال في مباراة الإياب بنفس النتيجة في المباراة التي امتدت لـ 120 دقيقة، لتحسم ركلات الترجيح صاحب بطاقة التأهل للمونديال.

وسجل للمنتخب المصري في ضربات الجزاء عمرو السولية، وأهدر كل من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وأظهرت لقطات جديدة عقب مباراة مصر والسنغال، التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2022، اعتداءات من جماهير ”أسود التيرانغا“ على نجم الفراعنة محمد صلاح.

وفور انتهاء المباراة أحيط صلاح برجال الأمن لكي يخرج في حمايتهم، بعد نزول مشجعين سنغاليين لأرض الملعب، وفي طريق خروجه للممر المؤدي لغرفة خلع الملابس أمطرته الجماهير بوابل من زجاجات المياه على رأسه، وحاول أفراد الأمن الشخصيون حمايته، ولكن دون جدوى.