الأهلي يعلق على حكم تغريم "كهربا" مليوني دولار لصالح نادي الزمالك (فيديو)

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على القرار الصادر ضد محمود عبد المنعم ”كهربا“ لاعب الفريق والمعار إلى هاتاي سبور التركي، لصالح الزمالك.

وأصدرت محكمة ”كاس“، أمس الثلاثاء، حكمًا نهائيًّا، في قضية كهربا، بتغريم اللاعب مليوني دولار، لصالح نادي الزمالك، بالإضافة لخمسة في المائة فوائد اعتبارا من شهر يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الفعلي لمبلغ الغرامة، وتحمل طرفي النزاع كلفة الإجراءات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية، ردا على سؤال هل يتحمل الأهلي جزءا من عقوبة كهربا؟: ”لا أعلم هل الحكم نهائي أو لا وفي النهائية هذا شأن داخلي، ولو نهائي بالتأكيد سنرى ما هذه الأمور، واللاعب ما زال على قوة النادي الأهلي، وسنعقد اجتماعا مع كهربا وما هو في صالح اللاعب والنادي سنفعله“.

وأضاف ”لم أتفأجا برقم الغرامة، هذه أمور قانونية لا تضايق أحدًا، ولا يوجد بها مشكلة، كهربا استمر داخل جدران الأهلي عامين، وحصد معنا أهم بطولتين وهما دوري أبطال أفريقيا، وهما إضافة بالنسبة لنا واللاعب أسهم بنسب في حصدهما“.

وتابع ”كما حصد معنا برونزية كأس العالم، وكأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، وهذه جميعها ألقاب قارية، وكون أن هناك أشخاصا سعداء بالرقم، أنا سعيد بالبطولة ومممكن أجلب لاعبا بمبلغ 3 ملايين جنيه ولا يستفيد منه الفريق، وممكن أيضًا تكون سعيدا بأحد اللاعبين ولم يلعب معك من الأساس“.

وأردف ”كهربا قمنا بضمه للأهلي، وحصد معنا بطولة الدوري المصري في عهد فايلر، وفي عهد بيتسو موسيماني حصد معنا التاسعة والعاشرة وبرونزية كأس العالم والسوبر الأفريقي، واللاعب ساهم معنا في حصد بطولات كبيرة، في النهاية سنرى ماذا سنفعل، وما في صالح اللاعب والنادي سنفعله بالتأكيد“.

وكان كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الزمالك، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020.

ويلعب كهربا معارا من الأهلي إلى هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم، حيث شارك في 8 مباريات صنع خلالها هدفين.