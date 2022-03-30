جماهير السنغال تلقي زجاجات المياه على محمد صلاح بعد خروجه في حماية الأمن (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة عقب مباراة مصر والسنغال، التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2022، اعتداءات من جماهير ”أسود التيرانغا“ على نجم الفراعنة، محمد صلاح.

وفور انتهاء المباراة أحيط صلاح برجال الأمن لكي يخرج في حمايتهم بعد نزول مشجعين سنغاليين لأرض الملعب، وفي طريق خروجه للممر المؤدي لغرفة خلع الملابس أمطرته الجماهير بوابل من زجاجات المياه على رأسه، وحاول أفراد الأمن الشخصيين حمايته، ولكن دون جدوى.

وسجل ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليكرر منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ويصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، يوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وماني وأهدر القائد كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وفي فبراير الماضي سجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي في ياوندي.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد أن بلغ دور الثمانية في 2002 ولعب في روسيا قبل أربع سنوات.

كما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رحيله عن تدريب الفراعنة بعدما لم يتأهل إلى كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ”حان الوقت لكي أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر، كان حلمي هو الوصول بمنتخب مصر للمرة الخامسة لي إلى كأس العالم، ولكن سيسيه هو من تأهل مع السنغال“.

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا 2021، وسجل الفراعنة مع كيروش 24 هدفًا في مختلف البطولات، بينما استقبلت الشباك تحت قيادة كيروش 9 أهداف.