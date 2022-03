"سوف تكونوا دائما في قلبي".. كارلوس كيروش يعلن اتنهاء مشواره مع منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن رحلته مع تدريب المنتخب المصري قد انتهت.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والسنغا: ”حان الوقت لكي أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر“.

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش عبر حسابه علي تويتر: ”‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين والقادرين والأصدقاء الرائعين.. أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق.. أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين.. إلى المستقبل“.

وأضاف كيروش: “انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني.. إلى كل لاعبي فريقي والمساعدين، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم.. سوف تكونوا دائما في قلبي”.

Dream is over

We try our best but today was not enough.

From the bottom of my heart my gratitude to Egypt Federation for this honor of coaching the National Team.

To all my players and my staff, my recognition and humble thank you so much. You will be always in my heart. (…)

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022