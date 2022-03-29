"سوف تكونوا دائما في قلبي".. كارلوس كيروش يعلن اتنهاء مشواره مع منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن رحلته مع تدريب المنتخب المصري قد انتهت.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والسنغا: ”حان الوقت لكي أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر“.

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش عبر حسابه علي تويتر: ”‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين والقادرين والأصدقاء الرائعين.. أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق.. أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين.. إلى المستقبل“.

وأضاف كيروش: “انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني.. إلى كل لاعبي فريقي والمساعدين، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم.. سوف تكونوا دائما في قلبي”.

Dream is over

We try our best but today was not enough.

From the bottom of my heart my gratitude to Egypt Federation for this honor of coaching the National Team.

To all my players and my staff, my recognition and humble thank you so much. You will be always in my heart. (…) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022

It was my privilege to work and be helped by such dedicated and capable professionals

and wonderful friends. Without you, nothing could be possible for me in my life. I am very much proud of you Lads. My best wishes and enormous gratitude to all Egyptian fans.

To the future

CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022

وينتهي عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفريق، بشكل رسمي بمجرد عدم الصعود إلى كأس العالم 2022.

ولم يحسم اتحاد الكرة المصري مصير كيروش سواء بتجديد التعاقد، أو الاكتفاء بالمرحلة السابقة.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

سجل ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليكرر منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ويصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وماني وأهدر القائد كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وفي فبراير شباط الماضي سجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح عقب التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي في ياوندي.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد أن بلغ دور الثمانية في 2002 ولعب في روسيا قبل أربع سنوات.