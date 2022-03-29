ميدو يشن هجوما على مصطفى غربال حكم مباراة مصر والسنغال

وجه الإعلامي أحمد حسام ”ميدو“ نقدًا لاذعًا للجزائري مصطفى غربال حكم مباراة مصر والسنغال ضمن إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز أسود التيرانغا بركلات الترجيح.

وشهدت مباراة مصر والسنغال لقطات تحكيمية بطلها الجزائري مصطفى غربال أثارت الجدل بين الجماهير المصريةـ التي اتهمته بمحاباة السنغال.

ورفض غربال العودة لتقنية الفيديو، رغم اعتراضات لاعبي المنتخب المصري وأبرزها اللعبة التي أصيب فيها عمر جابر الظهير الأيمن للفراعنة، كما رفض العودة إلى نفس التقنية التي أشارت إلى ”وجود احتمال لطرد أحد لاعبي السنغال“.

وتعقيبا على هذه الحالات قال ميدو: ”مصطفى غربال منفذش القانون في 5 6 لعبات لصالح مصر كانت كفيلة بتغيير النتيجة“.

وأضاف: ”اللي عمله النهاردة حكم اللقاء مصطفى غربال فضيحة وظلم منتخب مصر“.

واختتم: ”الاتحاد الأفريقي مليان فساد“.

وحجز المنتخب السنغالي لكرة القدم ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 في قطر إثر فوزه على نظيره المصري 3 – 1 بركلات الترجيح يوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

رد فعل محمد صلاح بعد فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2022 https://t.co/easpQLiBac#مصر_السنغال #مصر_والسنغال #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/s7ITDzuugn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وتبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة حيث سبق للمنتخب المصري أن فاز على ملعبه 1 – صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي بينما فاز المنتخب السنغالي على ملعبه بنفس النتيجة اليوم إيابا ليتعادلا في مجموع نتيجة المباراتين وتحسم ركلات الترجيح المواجهة الصعبة بينهما.

وأنهى المنتخب السنغالي الوقت الأصلي من المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بولايي ديا في الدقيقة الثالثة.

وفشل الفريقان في هز الشباك على مدار ما تبقى من الوقت الأصلي ليخوضا وقتا إضافيا بعد تعادلهما 1 – 1 في مجموع المباراتين، ولكن الوقت الإضافي انتهى أيضا بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب السنغالي كل من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي الركلة الأولى (التي ارتدت من العارضة) وساليو سيسيه الركلة الثانية (التي تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي) وسجل للمنتخب المصري كل من عمرو السولية وأهدر محمد صلاح الركلة الأولى (التي أطاح بها خارج الملعب) وأحمد سيد (زيزو) الركلة الثانية (التي سددها خارج المرمى) ومصطفى محمد الركلة الرابعة (التي تصدى لها حارس المرمى إدوارد ميندي) .