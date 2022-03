التقاط فيديو لمشجع سنغالي يسلط ضوء الليزر من المدرجات على لاعبي مصر

نشرت شبكة ”ESPN“ فيديو تم التقاطه لأحد مشجعين

السنغال في المدرجات وهو يقوم بتسليط أضواء الليزر على لاعبي مصر في محاولة لتشتيتهم طوال أحداث المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الثلاثاء.

وظهر المشجع هو يسلط أضواء الليزر في يده وهو متواجد في المدرجات دون توقف، كما انتقد العديد من المتابعين انتشار هذه الأجهزة وتسليطها على اللاعبين طوال المباراة، دون أن يتم منعهم من الدخول بها للمدرجات، حيث بدا على لاعبي الفراعنة وأبرزهم محمد صلاح التأثر بهذه الأشعة خلال تصويبهم ركلات الترجيح.

Footage of a Senegal fan pointing a laser towards Egypt players during the match.

(via @SADblacka) pic.twitter.com/Zr6wB4dPaZ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022