التقاط فيديو لمشجع سنغالي يسلط ضوء الليزر من المدرجات على لاعبي مصر

نشرت شبكة ”ESPN“ فيديو تم التقاطه لأحد مشجعين

السنغال في المدرجات وهو يقوم بتسليط أضواء الليزر على لاعبي مصر في محاولة لتشتيتهم طوال أحداث المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الثلاثاء.

وظهر المشجع هو يسلط أضواء الليزر في يده وهو متواجد في المدرجات دون توقف، كما انتقد العديد من المتابعين انتشار هذه الأجهزة وتسليطها على اللاعبين طوال المباراة، دون أن يتم منعهم من الدخول بها للمدرجات، حيث بدا على لاعبي الفراعنة وأبرزهم محمد صلاح التأثر بهذه الأشعة خلال تصويبهم ركلات الترجيح.

Footage of a Senegal fan pointing a laser towards Egypt players during the match. (via @SADblacka) pic.twitter.com/Zr6wB4dPaZ — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

وسجل ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليكرر منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ويصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات، بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وماني وأهدر القائد كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وفي فبراير شباط الماضي سجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي في ياوندي.

وسيشارك منتخب السنغال في كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد أن بلغ دور الثمانية في 2002 ولعب في روسيا قبل أربع سنوات.