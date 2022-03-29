رد فعل محمد صلاح بعد فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2022

بدا على محمد صلاح، نجم منتخب مصر، الحزن الشديد بعد فشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، حيث خرج في حراسة الأمن الخاص، بعد نهاية لقاء الفراعنة أمام السنغال.

واستضاف منتخب السنغال، نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

محمد صلاح لاعب منتخب #مصر لم يسدد على مرمى #السنغال أي تسديدة في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم حتى ركلة الترجيح اطاح بها خارج المرمى pic.twitter.com/zgbd2iHrE4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر القائد كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وضع ديا منتخب السنغال في المقدمة مبكرا بعدما تلقى عرضية من ركلة حرة في الجهة اليسرى ليهز شباك الحارس محمد الشناوي بعد ارتباك دفاعي من منتخب مصر.

وبعد هجومه الضاغط في أول عشر دقائق هدأ منتخب السنغال قليلا ليبدأ منتخب مصر مشاركته في الاستحواذ على الكرة.

وحفل الشوط الأول بالخشونة في الألعاب المشتركة ليضطر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر إلى إجراء تغييرين اضطراريين.

وخرج رامي ربيعة في الدقيقة 29 ليحل أيمن أشرف بدلا منه قبل أن يتعرض عمر جابر لكدمة قوية ليستبدله كيروش باللاعب إمام عاشور.

وجه صلاح قبل اهدار ركلة الجزاء!#مصر_السنغال pic.twitter.com/45UFTxvHwN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وانطلق ماني في الدقيقة 36 من الجهة اليسرى ومرر كرة قصيرة إلى إسماعيلا سار الذي وضع الكرة خارج القائم الأيمن لمرمى مصر.

ونال إدريسا جاي بطاقة صفراء للخشونة مع عمر مرموش قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وانطلق بونا سار من الجهة اليمنى في الدقيقة 45 وأرسل عرضية خطيرة أبعدها البديل عاشور إلى ركنية.

مع بداية الشوط الثاني نفذ منتخب مصر هجمة منظمة انتهت بتسديدة محمود حسن تريزيجيه متوسطة القوة بجوار القائم الأيمن لمرمى السنغال.

وسدد إدريسا جاي ركلة حرة من حدود منطقة جزاء مصر أعلى العارضة قبل منتصف الشوط الثاني بقليل.

وبعد منتصف الشوط الثاني فرض منتخب مصر سيطرته على وسط الملعب وشكل خطورة على مرمى السنغال في أكثر من مناسبة.

وكاد منتخب مصر أن يصل إلى شباك الحارس إدوار مندي في الدقيقة 70 عندما أرسل محمد صلاح عرضية متقنة من الجهة اليمنى استقبلها البديل أحمد سيد زيزو برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى السنغال.

وأهدر زيزو فرصة جيدة لمصر في الدقيقة 74 عندما سدد بجوار القائم الأيمن لمرمى السنغال.

وأهدر إسماعيلا سار أخطر فرصة للسنغال في الشوط الثاني مع الدقيقة 80 بعد أن انطلق إلى داخل منطقة جزاء مصر ووضع الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول ضغط منتخب السنغال هجوميا ولاحت له ثلاث فرص في أول خمس دقائق تألق معها حارس مصر.

وأبعد الشناوي في الدقيقة 93 رأسية خطيرة من بابي أبو سيسي إلى ركنية بأطراف أصابعه.

وعاد الشناوي ليتألق في الدقيقة 94 وينقذ مرماه من هدف مؤكد من تسديدة إسماعيلا سار الذي استقبل عرضية ماني بتسديدة أنقذها الشناوي وتحولت إلى ركنية.

ومع الدقيقة 100 أرسل عاشور تمريرة بينيه إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء لم يستغلها لتمر للحارس مندي.

وارتبك دفاع مصر في الدقيقة 103 وكادت الكرة أن تسكن الشباك حتى سيطر عليها حارس مصر.

وأصيب حمدي فتحي لاعب وسط مصر قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني في كرة مشتركة وحل بدلا منه محمود علاء.