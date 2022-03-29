منتخب السنغال يعبر مصر بركلات الترجيح ويتأهل إلى كأس العالم 2022

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح، بنتيجة (3-1)، بعد مباراة ماراثونية جمعت المنتخبين يوم الثلاثاء، في داكار بإياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت أحداث المباراة بتقدم منتخب السنغال بهدف نظيف، لتكون النتيجة الإجمالية (1/1) ذهابًا وإيابًا، ليلجأ الحكم إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب السنغال.

وسجل بولاي ديا الهدف الأول للسنغال في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في تشتيت كرة عرضية مرسلة من ضربة حرة مباشرة.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

SADIO MANE SENDS SENEGAL TO THE WORLD CUP!!! INCREDIBLE SCENES! 🇸🇳🙌 pic.twitter.com/g2ycfzsIhd — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.

وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وشهد الشوط الأول عنفا كبيرا من لاعبي السنغال ضد لاعبي مصر تسبب في إصابة واستبدال كل من رامي ربيعة وعمر جابر.

وسدد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، تصويبة على مرمى السنغال في الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة.

ومع دخول أحمد سيد ”زيزو“ بديلا في الشوط الثاني في الدقيقة 70، صنع الخطورة على مرمى ميندي حارس السنغال.

وانتهت المباراة بتقدم السنغال بهدف، لتكون النتيجة الإجمالية (1/1) ذهابًا وإيابًا، ليلجأ الحكم إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، تصدى محمد الشناوي لكرة خطيرة من لاعب السنغال ليخرجها إلى ركلة ركنية.

كما أنقذ بعدها كرة خطيرة كادت أن تسكن شباك الفراعنة لولا التصدي الرائع من الشناوي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، استمرت خطورة المنتخب السنغالي من خلال التصويب بقوة من خارج منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بتقدم السنغال ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

وأضاع كوليبالي الركلة الأولى بعد ارتطامها بالعارضة، وتصدى الشناوي لركلة ساليو سيس، ثم سجل إسماعيلا سار، وسجل بامبا ديانج، وسجل ساديو ماني الركلة الأخيرة.

وفي ركلات منتخب مصر، أضاع محمد صلاح بتصويبه خارج المرمى، وأيضا أهدر أحمد سيد ”زيزو“، وسجل عمرو السولية، ثم أهدر مصطفى محمد.