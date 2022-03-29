مباراة مصر والسنغال: جماهير "التيرانغا" تقذف حراس "الفراعنة" بزجاجات المياه والحجارة (فيديو)

قامت الجماهير السنغالية المتواجدة في مدرجات الملعب الأولمبي في العاصمة السنغالية داكار، بقذف حراس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي ومحمد أبوجبل بزجاجات المياه، والحجارة خلال تدريبات الإحماء قبل مباراة الفريقين.

ويخوض منتخب مصر مباراة مصيرية أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخلال إجراء لاعبي منتخب مصر تدريبات الإحماء قبل مواجهة أسود التيرانجا، في إطار مباريات إياب الدور الحاسم المؤهل للنسخة المقبلة، قذفت بعض الجماهير السنغالية، الحجارة وزجاجات المياه، على حراس مرمى المنتخب المصري.

وبعدها تدخل قائد كاليدو كوليبالي، مدافع منتخب السنغال لتهدئة جماهير بلاده والمطالبة بعدم قذف أي شيء.

جماهير #السنغال تستخدم الليزر وتقذف زجاجات المياه الفارعة اثناء تدريب حراس مرمى منتخب #مصر #مصر_السنغال pic.twitter.com/Bnq93Mqno9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وحسم المنتخب المصري ”أحفاد الفراعنة“ مباراة الذهاب على ملعبه في إستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة.

وتم الاستقرار على أن يكون التشكيل الأساسي لمباراة اليوم هو نفس ما حدث في المباراة السابقة، باستثناء دخول عمر مرموش بدلا من مصطفى محمد، ورامي ربيعة بدلا من محمود حمدي ”الونش“.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة- أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح -محمود حسن تريزيغيه- عمر مرموش.

وحافظ الفراعنة على نظافة شباكهم على مدار أكثر من 210 دقائق في مواجهة المنتخب السنغالي خلال مباراتين في غضون أقل من سبعة أسابيع، حيث تعادل الفريقان سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون مؤخرا.

وقبل 4 أيام فقط، فاز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في ذهاب هذا الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

والآن، لم يعد الفريق المصري بحاجة إلى هز شباك المنافس بقدر حاجته إلى الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 90 دقيقة أخرى في مباراة اليوم.