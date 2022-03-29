تشكيل منتخب مصر ضد السنغال

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على تشكيل منتخب فريقه أمام السنغال في مباراة الإياب، للدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ورغم فوزه بهدف وحيد في مباراة الذهاب على ملعبه، يتطلع المنتخب المصري لكرة القدم إلى استكمال مهمته بنجاح في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 من خلال مباراته المقررة اليوم الثلاثاء أمام مضيفه السنغالي، في إياب الدور النهائي بالتصفيات.

وحسم المنتخب المصري ”أحفاد الفراعنة“ مباراة الذهاب على ملعبه بإستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، ولكن الفريق يثق في قدرته على استكمال المهمة بنجاح في مباراة الإياب للعبور إلى نهائيات كأس العالم في قطر على حساب ”أسود تيرانغا“.

السنغال ضد مصر.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة حسم التأهل لكأس العالم https://t.co/hNlzFXhGGC pic.twitter.com/7sK46Y0DMN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وتأتي ثقة المنتخب المصري في اجتياز هذه العقبة من قدرة الفريق على الدفاع بشكل جيد في مواجهة المنتخب السنغالي العنيد، وهو ما يحتاجه الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال من خلال الفوز في مجموع المباراتين حال انتهاء مباراة اليوم بالتعادل السلبي.

وتم الاستقرار على أن يكون التشكيل الأساسي لمباراة اليوم هو نفس ما حدث في المباراة السابقة، باستثناء دخول عمر مرموش بدلا من مصطفى محمد.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة- أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيغيه – عمر مرموش.

وحافظ الفراعنة على نظافة شباكهم على مدار أكثر من 210 دقائق في مواجهة المنتخب السنغالي خلال مباراتين في غضون أقل من سبعة أسابيع، حيث تعادل الفريقان سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون مؤخراً.

وقبل 4 أيام فقط، فاز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في ذهاب هذا الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

والآن، لم يعد الفريق المصري بحاجة إلى هز شباك المنافس بقدر حاجته إلى الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 90 دقيقة أخرى في مباراة اليوم.

وكان ”الفراعنة“ حافظوا على نظافة شباكهم في خمس من المباريات السبع التي خاضها الفريق في كأس أمم أفريقيا، وتلقت شباك الفريق هدفين فقط في طريقه إلى المباراة النهائية التي خسرها بركلات الترجيح فقط أمام نظيره السنغالي.

ويدرك المنتخب المصري الآن جيداً أن الوصول لركلات الترجيح قد لا يكون لصالح الفريق حال فوز السنغال بهدف نظيف، لا سيما وأن ”الفراعنة“ سيواجه وقتها أفضل حارس مرمى في العالم وهو إدوارد ميندي الذي لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا الشهر الماضي، كما لعب دوراً مهماً في فوز فريقه تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولهذا، سيكون اللعب على التعادل السلبي، ومحاولة خطف هدف يصعّب مهمة ”أسود التيرانغا“، هو الهدف الأساسي للفراعنة في مباراة اليوم.