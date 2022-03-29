مباراة مصر والسنغال.. جمهور "أسود التيرانغا" يرفع لافتة مسيئة ضد محمد صلاح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تواجد لافتة مسيئة بها سباب للدولي المصري محمد صلاح، رفعها جمهور منتخب السنغال في المدرجات قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين، مساء الثلاثاء، في مواجهة الإياب للدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وحسم منتخب مصر لقاء الذهاب، يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف باستاد القاهرة سجله ساليو سييس لاعب السنغال في مرماه.

وظهرت في المدرجات لافتة تحمل سبابا لصلاح، وليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجمهور السنغالي بهذه الواقعة، حيث قاموا بتوجيه عبارات نابية ضد صلاح ولاعبي منتخب مصر فور وصولهم إلى السنغال في المطار لخوض المباراة.

وتقام المباراة على ملعب (ديامينياديو) بالسنغال بحضور 50 ألف مشجع وبصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال، وتنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

🚨🚨 جماهير السنغال ترفع لافته مسيئة ضد محمد صلاح !! pic.twitter.com/kOZ6HdrGBn — عبدالعزيز بن عمر 📷 (@3zozing) March 29, 2022

ويحلم منتخب مصر بالتأهل للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، وللمرة الثانية على التوالي بعد ظهوره في نسخ 1934 و1990 و2018.

وسبق أن تأهل منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم مرتين سابقتين في نسختي 2002 و2018.

وزار منتخب مصر الملاعب السنغالية مرتين، الأولى في تصفيات كأس العالم 2002 وتعادلا دون أهداف، والثانية خسر بنتيجة 0-2 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015.

وتبقى الفرصة الأولى بفوز منتخب مصر بأي نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال تضمن بطاقة التأهل لكأس العالم للفراعنة.

وكذلك التعادل في لقاء الإياب يضمن للمنتخب المصري بطاقة التأهل بفضل مجموع نتيجة المباراتين، كما أن خسارة منتخب مصر بفارق هدف بشرط التسجيل تمنح الفراعنة بطاقة التأهل لكأس العالم، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل النتيجة.

وفي حال فوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف، يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وهو سيناريو رابع يضمن للمنتخب المصري حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، عبر التفوق في ركلات الترجيح.