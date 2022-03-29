هاجم الخطيب.. أول تعليق من مرتضى منصور على عقوبة كهربا

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صدور قرار من المحكمة الرياضية ”كاس“ بتغريم محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي المعار لفريق هاتاي سبور التركي، 2 مليون دولار للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد رفع دعوى للمحكمة الرياضية ضد كهربا بعد انتقال اللاعب لصفوف الأهلي.

وقال مرتضى منصور، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ تعقيبا على الحكم: ”أصدرت المحكمة الرياضية في لوزان بسويسرا حكماً نهائياً غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة“.

وأضاف البيان: ”يعد هذا انتصارا جديدا لنادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذي يحافظ دائما على حقوق النادي ويدافع عنها بكل قوة، وهو ما يكشف الفرق الكبير بين مجلس الإدارة الشرعي المنتخب الذي يحترم النادي ويحافظ على حقوقه، وبين اللجان المعينة التي سعت إلى تدميره“.

وتابع: ”هذا الحكم يعد أيضا انتصارا للقيم والمبادئ الحقيقية.. ولكن أين مبادئ وقيم النادي الذي حرض اللاعب على الهروب؟!، وهذه ليست القضية الأولى التي يربحها الزمالك في المحكمة الرياضية، حيث سبق وأن تم الحكم لصالحه في قضية اللاعب حمدي النقاز وكذلك معروف يوسف والمدرب السويسري جروس“.

وشدد البيان: ”والمعروف أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب هو الذي حرض اللاعب على الهروب من ناديه، وكان نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مجرد كوبري اتفق معه الأستاذ الخطيب لتهريب اللاعب الذي عاد سريعا ليلعب في النادي الأهلي، معتقدين أن الخارجين عن القانون واللوائح سيفلتون من العقاب“.

وأشار: ”لقد سبق وقال المستشار مرتضى منصور إن كهربا هو هديتي لك يا خطيب لأنه قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهك، وهو ما حدث بالفعل بعد اعتدائه بالضرب على سيد عبدالحفيظ والمدير الفني وزميله محمد الشناوي، وسب الخطيب نفسه، مما جعل الأسطورة يتخلص منه بالإعارة لنادٍ تركي بأقل من 4 ملايين جنيه، في الوقت الذي أعاره نادي الزمالك إلى نادي اتحاد جدة بحوالي 80 مليون جنيه“.

وأردف: ”مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب يحافظ على حقوق النادي، لذلك تم تجميده وتشويهه إلى أن رد قضاء مصر العادل كرامته وأبرأ ذمته، وبفضل الله وجماهير النادي المخلصة وأعضاء جمعيته العمومية المحترمة عاد مرتضى منصور مرة أخرى بقائمته كاملة ليكمل الثورة الرياضية والإنشائية التي بدأها منذ 2014، بأمر الله سيكمل مجلس الإدارة ثورته الرياضية والإنشائية لإسعاد الملايين من جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية ولا عزاء للفاشلين الحاقدين مروجي الشائعات الكاذبة“.

وأيدت المحكمة القرار الصادر في 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي سيتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب، بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50% من تكاليف التحكيم، و 50% من كهربا في كل إجراء.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا؛ بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد، والانتقال لديبورتيفو ألافيس البرتغالي، ثم النادي الأهلي.