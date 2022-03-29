الزمالك يحصل على حكم ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" بـ2 مليون دولار

حصل نادي الزمالك المصري على حكم من ”المحكمة الرياضية الدولية كاس“، بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري المعار إلى هاتاي سبورت التركي، بمبلغ 2 مليون دولار.

وكان نادي الزمالك قد حرك دعوى ضد اللاعب لدى الفيفا إبان فسخ عقده من طرف واحد في يونيو 2019 والانتقال إلى أفيس البرتغالي، قبل العودة منه بعد ستة أشهر فقط إلى الأهلي المصري منافس الزمالك.

وربح الزمالك قضيته في الفيفا، قبل أن يصعد اللاعب الدعوى إلى ”كاس“ التي أكدت الحكم لصالح الزمالك مع دفع اللاعب فوائد خمسة في المئة على الغرامة منذ يونيو 2019، بحسب شادي عيسى مقدم البرامج بقناة الزمالك.

وغرد عيسى: ”مبروووك للزملكاوية وللمستشار مرتضى منصور .. الزمالك كسب قضيته ضد كهربا، المحكمة الرياضية تقرر تغريم كهربا ٢ مليون دولار؛ بسبب هروبه من الزمالك“.

وكان كهربا قد اتهم الزمالك بعدم توثيق عقده مع النادي إبان تجديده قبل الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، واستند إلى ذلك في فسخ عقده.

ويلعب كهربا حاليا في نادي هاتاي سبورت التركي، معارا من الأهلي المصري.