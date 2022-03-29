مرتضى منصور يتوعد العضوة "ذات الشعر الأحمر" بنشر فيديوهات داخل نادي الزمالك

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، السيدة مها محسن عضوة نادي الزمالك، بنشر فيديوهات لها داخل نادي الزمالك ردا على ما أثارته حول منعها من دخول النادي بسبب لون شعرها الأحمر.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية إنه سيصعد الأزمة للنائب العام ردا على قيامها بالتشهير به ـ بحسب وصفه ـ مشيرا إلى انه لم يمنعها من دخول النادي كما ادعت في فيديو مصور.

وكانت السيدة مها محسن قد أكدت في فيديو مصور ان مرتضى منصور سحب كارنيه عضويتها لنادي الزمالك ورفض منحها إياه مجددا بسبب لون شعرها الأحمر.

وقال منصور إن السيدة مها مطلوبة للتحقيق في الشؤون القانونية في نادي الزمالك، ما يؤكد عدم شطب عضويتها.

حقيقة منع ”ذوات الثدي الكبير“ من دخول الزمالك

وشدد مرتضى على أن السيدة مها محسن شهرت به وجعلته مجالا للسخرية بسبب الفيديو الذي نشرته، نافيا ما تردد بعد الفيديو الذي نشرته عن منع السيدات ”ذوات الثدي الكبير“ من دخول النادي بملابس ضيقة، وهو ما تردد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا في مصر.

وأشار منصور إلى أنه سينشر فيديوهات السيدة مها بعد مباراة مصر والسنغال، تحديدا يوم الأربعاء المقبل.

من جهتها، قالت السيدة مها محسن أو ”ذات الشعر الأحمر“ كما اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن منصور منعها بالفعل من دخول النادي بسبب لون شعرها، وإنها توجهت إلى مكتبه بوجود أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق لاستعادة كارنيه عضوية النادي إلا أن منصور رفض إعادته لها.

ورحبت مها محسن، وهي عضوة قديمة بنادي الزمالك بحسب تصريحاتها، بالتصالح مع مرتضى منصور بعد مبادرة أطلقها الإعلامي سيد علي للطرفين.

وكانت مها محسن قد أطلقت استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذها بسبب منعها من دخول نادي الزمالك وسحب كارنيه عضويتها بسبب لون شعرها، بحسب تصريحاتها.