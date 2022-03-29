الصحف الرياضية: القاتل العملاق يهدد كريستيانو رونالدو.. برشلونة لا يخطط لعودة ميسي.. ومحمد صلاح يصعد في رقم 9

شكلت لقاءات الملحق الأوروبي للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بين البرتغال ومقدونيا الشمالية من جهة، وبولندا والسويد من جهة أخرى، ولقاء إياب الدور الفاصل للتأهل لكأس العالم بين السنغال ومصر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف باللقاءات الودية لمنتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وتصريحات خوان لابورتا حول عودة ليونيل ميسي وعودة كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور لتدريبات ريال مدريد وأنسو فاتي لتدريبات برشلونة وتقدم محمد صلاح في اهتمامات برشلونة للتعاقد مع مهاجم وموافقة سيزار أزبيليكويتا على الانضمام لبرشلونة واستمرار روبيرتو مانشيني مدربا لمنتخب إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب البرتغال ومنتخب مقدونيا الشمالية في ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ القاتل العملاق يهدد كريستيانو رونالدو ”.

كما تحدثت عن اللقاء الودي بين منتخب إسبانيا و منتخب آيسلندا والنقاش حول مستقبل المدرب لويس إنريكي وكتبت :“ لويس إنريكي: في قطر سأكون رفقة إسبانيا ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا حول عودة ميسي وكتبت :“ لابورتا : نحن لا نخطط لإعادة ليونيل ميسي ”.

كما اهتمت بكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وعودته من الإصابة وكتبت :“ بنزيما يتهيأ لنهائي سيلتا فيغو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة أنسو فاتي لتدريبات برشلونة واعتبرته بمثابة تعاقد جديد وكتبت :“ التعاقد الجديد أنسو فاتي ”.

الصحيفة تحدثت عن اللقاء الودي بين منتخب إسبانيا ومنتخب آيسلندا وكتبت :“ اختبار جديد لمنتخب إسبانيا ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات بحث برشلونة عن مهاجم والاختيار بين محمد صلاح وهالاند وليفاندوفسكي وكتبت :“ محمد صلاح صعد في اختيارات رقم 9 ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرار المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي بشأن انضمامه لبرشلونة وكتبت :“ أزبيليكويتا : نعم أو نعم ”.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا أمام منتخب آيسلندا الودي وكتبت :“ اختبار مونديالي في ريازور ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ خوان لا بورتا : لا نخطط لإعادة ليونيل ميسي “ و “ أنسو فاتي ينضم للتدريبات الجماعية لبرشلونة ”.

آس

ركزت الصحيفة على عودة فينيسيوس جونيور من البرازيل لتدريبات ريال مدريد وكتبت :“ فينيسيوس جونيور من الشاطئ للمدينة الرياضية لريال مدريد ”.

كما تحدثت عن مستقبل لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الذي يواجه آيسلندا في لقاء ودي وكتبت :“ لويس إنريكي : سأكون في قطر ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء البرتغال ومنتخب مقدونيا الشمالية في ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم وكتبت :“ يوم كريستيانو رونالدو ”.

كما اهتمت بعودة أنسو فاتي للتدريبات الجماعية لبرشلونة وكتبت :“ أنسو فاتي إنه بالفعل هنا ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خطة غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا للسيطرة على العالم واللقاء الودي أمام الكوت ديفوار وكتبت :“ أطلق غاريث ساوثجيت خطة للسيطرة على العالم والبداية من ضربات الجزاء ”.

كما تحدثت عن رسالة المدرب الهولندي لويس فان غال لمواطنه تين هاج وكتبت :“ لويس فان غال يطلب من تين هاج عدم تدريب مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت :“ كريستيانو رونالدو : أنا من يقرر في مستقبلي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات السد للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بين مصر والسنغال ومواجهة محمد صلاح لساديو ماني ولقاء بولندا والسويد ومواجهة ليفاندوفسكي لإبراهيموفيتش وكتبت :“ لن يتبقى منهم سوى اثنين ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء منتخب فرنسا ومنتخب جنوب أفريقيا الودي وكتبت :“ فرصة لاستغلالها ”.

كما اهتمت بلقاء منتخب البرتغال ومنتخب مقدونيا الشمالية الفاصل للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ البرتغال أمام الفخ ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي وكتبت :“ مانشيني : أنا ما زلت أريد منتخب إيطاليا ”.

كما اهتمت بيوفنتوس وكتبت :“ بارزالي يقول ليوفنتوس : ماسيميليانو أليغري لديه المزيد من اليقين ”.

الصحيفة اهتمت ببحث ميلان عن صفقات جديدة وتصريحات حول تأثير مورينيو على روما وكتبت :“ لانا : مورينيو سيجعل روما كبيرا ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد الثقة في روبيرتو مانشيني مدربا لمنتخب إيطاليا رغم الإقصاء وكتبت :“ لنبدأ من جديد ”.

كما اهتمت بتصريحات والدة نجم يوفنتوس الفرنسي أدريان رابيو وكتبت :“ ارفعوا أيديكم عن ابني ”.