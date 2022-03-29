السنغال ضد مصر.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة حسم التأهل لكأس العالم

يرفع منتخب مصر شعار البحث عن تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2022 حين يحل ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على منتخب السنغال في مواجهة الإياب للدور الفاصل والمؤهل للمونديال عن قارة أفريقيا.

وحسم منتخب مصر لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف باستاد القاهرة سجله ساليو سييس لاعب السنغال في مرماه.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي مصر والسنغال..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (ديامينياديو) بالسنغال بحضور 50 ألف مشجع وبصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال وتنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلقين مدحت شلبي ومحمد الكواليني، وقناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلقين مؤمن حسن وحاتم بطيشة وقناة SSC3 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ماذا يقول التاريخ؟

يحلم منتخب مصر بالتأهل للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، وللمرة الثانية على التوالي بعد ظهوره في نسخ 1934 و1990 و2018.

وسبق أن تأهل منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم مرتين سابقتين في نسختي 2002 و2018.

وزار منتخب مصر الملاعب السنغالية مرتين، الأولى في تصفيات كأس العالم 2002 وتعادلا دون أهداف، والثانية خسر بنتيجة 0-2 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015.

أفكار كيروش

يدخل منتخب مصر مباراة السنغال متسلحًا بأفكار مدربه البرتغالي كارلوس كيروش من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمونديال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ستجمع بين أفضل فريقين في أفريقيا ولو كان الأمر بيده لمنح بطاقتي التأهل للمونديال لبطل القارة ووصيفها.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على حساب مصر في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.

وأشار كيروش إلى أن منتخب مصر جاهز لهذه المواجهة ويدرك تمامًا مدى أهمية التأهل للمونديال، موضحًا أن منتخب مصر سيلعب بكل قوة لحسم بطاقة التأهل.

ويغيب عن منتخب مصر محمود حمدي الونش للإيقاف ومحمد عبد المنعم للإصابة، ويعتمد الفراعنة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر أو محمود علاء بجوار ياسر إبراهيم ويمينًا عمر جابر ويسارًا أحمد فتوح.

ويقود خط الوسط محمد النني وبجواره عمرو السولية وحمدي فتحي مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

خطط سيسيه

يخوض منتخب السنغال مواجهة الإياب باحثًا عن رد اعتباره وحسم الفوز على حساب الفراعنة والتأهل للمونديال.

وقال أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن أسود التيرانجا لديهم كل الدوافع لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال وسيقاتلون لحصد تذكرة الصعود إلى كأس العالم.

وأشار إلى أن المنتخب السنغالي لعب مباراتين متتاليتين دون أن يهز شباك الفراعنة وبالتالي سيكون تركيز لاعبيه لهز الشباك في مباراة الإياب.

ويغيب عن منتخب السنغال لاعبه عبده ديالو للإصابة، ويعتمد سيسيه على تشكيله الذي يضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه رباعي خط الدفاع بابي سيسيه وكاليدو كوليبالي وبونا سار وساليو سييس.

ويقود خط الوسط إدريسا جايي وبجواره نامباليس ميندي وأمامهما شيخو كوياتيه مع ثلاثي الهجوم ساديو ماني وفامارا دييدهو وإسماعيلا سار.

وقال هاني رمزي مدافع منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب المصري على بعد خطوة من التأهل إلى المونديال وبالتالي لا بدّ من التركيز الشديد وعدم ارتكاب أي أخطاء في مباراة الإياب ضد السنغال.

وأوضح أن منتخب السنغال قوي ولكن منتخب مصر ،أيضًا، عليه أن يؤمن بقدراته ويلعب بروح قتالية، مؤكدًا أن كيروش قادر على التعامل مع الأزمة الدفاعية.. كما أن علي جبر وياسر إبراهيم يستطيعان تعويض غياب الونش وعبد المنعم.