مباراة مصر والسنغال.. كيروش يثق في الفوز على بطل أفريقيا

يثق كاروس كيروش مدرب مصر في قدرة الفريق على هزيمة السنغال على أرضها في إياب الدور الحاسم من تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 غدا الثلاثاء.

وفاز المنتخب المصري 1/0 في مباراة الذهاب في استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، قبل لقاء العودة أمام بطلة افريقيا في ثالث مواجهة بين الفريقين خلال شهرين.

🔴 📸 | بمشاركة جميع اللاعبين… المنتخب الوطني يختتم إستعداداته لمباراة السنغال غدًا 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/LvUBWwjK2N — EFA.eg (@EFA) March 28, 2022

وقال كيروش في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل المباراة ”نعرف بعضنا جيدا، هذه المباراة الثالثة بيننا خلال فترة قصيرة. السنغال فريق قوي يمتلك لاعبين كبار يتمتعون بأداء بدني قوي لكن في النهاية هي مباراة مثل أي مباراة في كرة القدم“.

وأضاف ”الترابط والعمل بجدية يساعد علي الأداء القوي وتطور المستوى. متأكد أننا نستطيع الفوز بالمباراة“.

وتابع ”نعلم جيدا كفاءة المنتخب السنغالي ومهارته عند امتلاك الكرة لذلك يجب علينا أن نقاتل لإيقاف خطورتهم. الفريق الأفضل سيفوز في النهاية وأتمني أن يكون المنتخب المصري هو الفائز. كل اللاعبين جاهزين للمباراة ولا توجد لدينا إصابات“.

وأضاف المدرب البرتغالي ”أعتقد اننا عملنا بصورة جيدة، فجميع اللاعبين عملوا مع بعضهم البعض بصورة أكثر من رائعة. لكن ليس هذا بسبب أننا سنلاقي السنغال ولكن لأننا فريق واحد يضم عدد من اللاعبين الكبار الذين يمتلكون درجة عالية من التواضع“.

وواصل كيروش ”السنغال فريق رائع ولكن كما قلت لا يوجد فريق يستحوذ علي الكرة طوال المباراة بنسبة 100 بالمئة“.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة غدا ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.