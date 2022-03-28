جماهير السنغال تسب محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر في مطار داكار (فيديو)

تعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لوابل من الشتائم والسباب والاستفزازات، من بعض جماهير السنغال، لحظة وصول منتخب مصر إلى مطار داكار استعدادا لمباراة السنغال.

كما تعرض لاعبو منتخب مصر للهجوم من قبل بعض الجماهير السنغالية لحظة وصولهم إلى مطار داكار استعدادا لمواجهة السنغال مساء الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتداول مغردون فيديو للاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم إلى المطار، حيث تعرضوا للسخرية من بعض الجماهير السنغالية التي هتفت لصالح ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول.

وبعد الخروج من المطار وأثناء استقلال الحافلة فوجئ محمد صلاح بوابل من الشتائم من جانب أحد جماهير السنغال.

وحاول مصطفى محمد لاعب بشكتاش التركي الدفاع عن زميله محمد صلاح، ضد هجوم جماهير السنغال التي هاجمتهم ووجهت لهم وابلا من الشتائم.

Gni wa dakk Dg😭 pic.twitter.com/XkGsqOCQrM — Al Amine 🌟🇸🇳❤️ (@muhammad_lamine) March 28, 2022

يذكر أن محمد صلاح قال قبل سفر بعثة الفراعنة إن لاعبي منتخب مصر قادرون على تحقيق الفوز في السنغال يوم الثلاثاء المقبل من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأضاف صلاح: لاعبو مصر بالكامل رجال، ولديهم إحساس بالمسؤولية الموضوعة على عاتقهم جميعًا“.

ويكفي مصر التعادل خارج أرضها للتأهل لكأس العالم في قطر، للمرة الثانية توالياً، والرابعة في تاريخها، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وستفقد مصر جهود قلبي الدفاع الأساسيين، محمود حمدي ”الونش“، ومحمد عبدالمنعم، في الزيارة إلى السنغال، لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم، حين تسعى لتأكيد تفوقها 1-0 في القاهرة.

أصيب مدافع الأهلي في الأنف خلال مباراة الجمعة، واستبدل بزميله في الفريق ياسر إبراهيم في الشوط الأول، وسيخضع لجراحة ليتأكد غيابه عن الرحلة إلى دكار.

أما الونش مدافع الزمالك فيغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذار بسبب الاعتراض على قرار للحكم.

وتجددت بذلك المشاكل الدفاعية بفريق المدرب كارلوس كيروش، في ظل غياب الركيزة أحمد حجازي منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين.